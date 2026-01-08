 స్టాక్ మార్కెట్ లేటెస్ట్ అప్డేట్ | Stock Market Closing Update 8th January 2025 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

స్టాక్ మార్కెట్ లేటెస్ట్ అప్డేట్

Jan 8 2026 3:46 PM | Updated on Jan 8 2026 3:57 PM

Stock Market Closing Update 8th January 2025

వరుస నష్టాల్లో కొనసాగుతున్న దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు.. గురువారం ట్రేడింగ్ క్లోజ్ అయ్యే సమయానికి నష్టాల్లోనే ముగిశాయి. సెన్సెక్స్ 780.18 పాయింట్ల నష్టంతో 84,180.96 వద్ద, నిఫ్టీ 263.90 పాయింట్ల నష్టంతో 25,876.85 వద్ద నిలిచాయి.

ఆకాష్ ఇన్ఫ్రా-ప్రాజెక్ట్స్ లిమిటెడ్, జిందాల్ ఫోటో లిమిటెడ్, బాలాజీ అమైన్స్ లిమిటెడ్, పనాసియా బయోటెక్ లిమిటెడ్, రోలటైనర్స్ లిమిటెడ్ వంటి కంపెనీలు టాప్ గెయినర్స్ జాబితాలో చేరగా.. ఎన్ఆర్బీ ఇండస్ట్రియల్ బేరింగ్స్ లిమిటెడ్, మనక్సియా అల్యూమినియం కంపెనీ లిమిటెడ్, యాషో ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్, భారత్ హెవీ ఎలక్ట్రికల్స్ లిమిటెడ్, సిగ్నేచర్ గ్లోబల్ (ఇండియా) లిమిటెడ్ వంటి సంస్థలు నష్టాల జాబితాలో నిలిచాయి.

Disclaimer: మార్కెట్ గురించి సాక్షి వెబ్‌సైట్‌లో నిపుణులు వెల్లడించే అభిప్రాయాలు వారి పరిశీలన, అంచనాలను బట్టి ఉంటాయి. ఇన్వెస్టర్లకు ఇది కేవలం విషయ అవగాహన మాత్రమే తప్ప.. వారు పెట్టే పెట్టుబడులకు సాక్షి మీడియా గ్రూపు ఎలాంటి హామీ ఇవ్వదు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

చంద్రబాబుది విలన్‌ క్యారెక్టర్‌.. ఆధారాలతో ఏకిపారేసిన వైఎస్‌ జగన్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

కన్నడ 'మార్క్'తో సెన్సేషన్..క్వీన్‌ ఆఫ్‌ ‘మార్క్‌’గా దీప్శిఖ చంద్రన్ (ఫొటోలు)
photo 3

Yash Birthday : యశ్‌ అసలు పేరేంటో తెలుసా? (ఫోటోలు)
photo 4

తెలంగాణలో మొదలైన ముందస్తు సంక్రాంతి సంబరాలు (ఫొటోలు)
photo 5

ప్రభాస్ ‘ది రాజా సాబ్’ మూవీ రిలీజ్ ప్రెస్ మీట్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Bihar Man Hulchul At Mahabubabad Govt Hospital Attack On Hospital Staff 1
Video_icon

Bihar: కత్తితో హల్‌చల్ చేస్తూ రోగులను బెదిరించిన బీహార్‌కు చెందిన వ్యక్తి
YS Jagan Great Words about AP Telangana Relationship 2
Video_icon

తెలంగాణకు జగన్ ఎప్పుడూ అన్యాయం చెయ్యడు..
Bomb Threat Call Received at Multiple Courts in AP 3
Video_icon

ఏపీలో పలు కోర్టులకు బాంబు బెదిరింపులు
YSRCP Activist Sharif Release Selfe Video Over Police Enter Civil Case Dispute 4
Video_icon

Activist Sharif: వైఎస్ఆర్ జిల్లాలో YSRCP కార్యకర్తలే లక్ష్యంగా పోలీసుల వేధింపులు
BIG SHOCK to Thalapathy Vijay 5
Video_icon

Thalapathy : జన నాయగన్ కు బిగ్ షాక్ విడుదల వాయిదా
Advertisement
 