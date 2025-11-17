లాభాల్లోకి స్టాక్‌ మార్కెట్లు

దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు సోమవారం లాభాలతో ప్రారంభమయ్యాయి. గత వారాంతపు నష్టాల నుండి కోలుకుని లాభాల్లోకి వచ్చాయి.బీఎస్ఈ సెన్సెక్స్ ఇండెక్స్ 196 పాయింట్లు లేదా 0.23 శాతం పెరిగి 84,759 వద్ద, నిఫ్టీ 53 పాయింట్లు లేదా 0.21 శాతం పెరిగి 25,963 వద్ద ఉంది.
కోటక్ బ్యాంక్, ఎల్ అండ్ టీ, టైటాన్ కంపెనీ, ఎం అండ్ ఎం, ఎస్ బీఐ, టెక్ ఎం, ఐటీసీ ప్రారంభ డీల్స్ లో 1 శాతం వరకు లాభపడ్డాయి. టాటా మోటార్స్ పివి 6 శాతం నష్టపోయాయి. తరువాత ఎటర్నల్, అల్ట్రాటెక్ సిమెంట్, టిసిఎస్, పవర్ గ్రిడ్, ఇన్ఫోసిస్ ఉన్నాయి.
విస్తృత మార్కెట్లలో నిఫ్టీ మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ 0.45 శాతం, నిఫ్టీ స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ 0.48 శాతం పెరిగాయి. బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఇండెక్స్ 0.5 శాతం పెరిగి 58,830 వద్ద తాజా రికార్డు గరిష్టాన్ని తాకింది. నిఫ్టీ పీఎస్యూ బ్యాంక్ ఇండెక్స్ 1.2 శాతం, నిఫ్టీ ప్రైవేట్ బ్యాంక్, ఎఫ్ఎంసీజీ సూచీలు 0.5 శాతం, నిఫ్టీ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ 0.4 శాతం పెరిగాయి.
(Disclaimer: మార్కెట్ గురించి సాక్షి వెబ్సైట్లో నిపుణులు వెల్లడించే అభిప్రాయాలు వారి పరిశీలన, అంచనాలను బట్టి ఉంటాయి. ఇన్వెస్టర్లకు ఇది కేవలం విషయ అవగాహన మాత్రమే తప్ప.. వారు పెట్టే పెట్టుబడులకు సాక్షి మీడియా గ్రూపు ఎలాంటి హామీ ఇవ్వదు.)