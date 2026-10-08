 పేటీఎమ్‌ పేమెంట్‌ బ్యాంక్‌కు చెక్‌  | RBI removes Paytm Payments Bank after licence cancellation | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

పేటీఎమ్‌ పేమెంట్‌ బ్యాంక్‌కు చెక్‌ 

Oct 8 2026 6:27 AM | Updated on Oct 8 2026 6:27 AM

RBI removes Paytm Payments Bank after licence cancellation

షెడ్యూల్డ్‌ బ్యాంకుల జాబితా నుంచి తొలగింపు 

బ్యాంకింగ్‌ లైసెన్స్‌ రద్దు కారణంతో ఆర్‌బీఐ చర్యలు

ముంబై: గుర్తింపుపొందిన షెడ్యూల్డ్‌ బ్యాంకుల జాబితా నుంచి పేటీఎమ్‌ పేమెంట్స్‌ బ్యాంక్‌(పీపీబీఎల్‌)ను ఆర్‌బీఐ తొలగించింది. బ్యాంకింగ్‌ లైసెన్స్‌ను రద్దు చేసిన నేపథ్యంలో తాజా చర్యలు చేపట్టింది. నిబంధనలు పాటించకపోవడంతో ఈ ఏడాది ఏప్రిల్‌లో పీపీబీఎల్‌ బ్యాంక్‌ లైసెన్స్‌ను ఆర్‌బీఐ రద్దు చేసింది. డిపాజిటర్లకు హాని కలిగించే రీతిలో కార్యకలాపాలుండటంతో ఆర్‌బీఐ కొరడా ఝళిపించింది. 

తదుపరి పీపీబీఎల్‌ను మూసివేయవలసిందిగా ఢిల్లీ హైకోర్ట్‌ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. వెరసి ఆర్‌బీఐ చట్టం 1934 రెండో షెడ్యూల్‌ నుంచి పీపీబీఎల్‌ను తప్పిస్తున్నట్లు కేంద్ర బ్యాంక్‌ తాజాగా పేర్కొంది. ఇందుకు జూలై31న నోటిఫికేషన్‌ జారీ చేయగా.. సెప్టెంబర్‌లో గెజిట్‌ను విడుదల చేసినట్లు వెల్లడించింది. రెండో షెడ్యూల్‌ ద్వారా కేంద్ర బ్యాంకు ఆర్థిక ప్రమాణాలు అందుకున్న సంస్థలతో గుర్తింపుపొందిన బ్యాంకుల అధికారిక జాబితాను ఆర్‌బీఐ ప్రచురిస్తుంది. 
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

జపాన్ వెకేషన్‌లో మంచు విష్ణు ఫ్యామిలీ.. (ఫోటోలు)
photo 2

హనుమాన్ అంశ్‌ మూవీ ప్రెస్ ‍మీట్... (ఫోటోలు)
photo 3

గ్రీన్ డ్రెస్‌లో అనుపమ పరమేశ్వరన్ అందాలు.. (ఫోటోలు)
photo 4

ఆదిలాబాద్ లో సందడి చేసిన హీరోయిన్ వైష్ణవి చైతన్య (ఫొటోలు)
photo 5

'రంగస్థలం' నటి పూజిత బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Agarkar Exits, Laxman Enters! Bhuvneshwar Kumar Returns to Team India After 4 Years 1
Video_icon

భువీ రీఎంట్రీ.. అసలు కారణం ఇదేనా?
Lingamaneni Ramesh’s Son’s Case Updates 2
Video_icon

లింగమనేని రమేష్ కుమారుడి కేసు.. రెండు నెలలైనా దర్యాప్తు ఎక్కడ..?
Kasu Mahesh Reddy Strong Warning to MLA Yarapathineni Srinivasa Rao 3
Video_icon

నువ్వు ఏమ్మెల్యేవా..బజారోడు వా.. నేను బూతులు మాట్లాడితే తట్టుకోలేవ్: మహేష్ రెడ్డి
High tension at Jantar Mantar Police Stopped Rahul Gandhi and Priyanka Vadra 4
Video_icon

జంతర్ మంతర్ వద్ద హై టెన్షన్ రాహుల్, ప్రియాంకను అడ్డుకున్న పోలీసులు
Five-story Building Collapsed in Delhi's Seemapuri Several Injured 5
Video_icon

కుప్పకూలిన ఐదంతస్థుల భవనం..
Advertisement
 