 ఫిజిక్స్‌వాలా.. లిస్టింగ్‌ అదిరేలా! | PhysicsWallah share price ipo listing | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఫిజిక్స్‌వాలా.. లిస్టింగ్‌ అదిరేలా!

Nov 19 2025 7:23 AM | Updated on Nov 19 2025 11:25 AM

PhysicsWallah share price ipo listing

ముంబై: ఎడ్‌టెక్‌ యూనికార్న్‌ ఫిజిక్స్‌వాలా కంపెనీ షేరు ఎక్స్చేంజీల్లోకి అదిరిపోయే ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఇష్యూ ధర(రూ.109)తో పోలిస్తే బీఎస్‌ఈలో 31.28% ప్రీమియంతో రూ.143 వద్ద లిస్టయ్యింది. ఇంట్రాడేలో 49% ఎగసి రూ.162 వద్ద గరిష్టాన్ని నమోదు చేసింది. చివరికి 42% లాభంతో రూ.155 వద్ద ముగిసింది. కంపెనీ మార్కెట్‌ విలువ రూ. 44,382.43 కోట్లుగా నమోదైంది.

ఎమ్‌వీ ఫొటోవోల్టాయిక్‌.. ప్చ్‌
సౌరశక్తి సంస్థ ఎమ్‌వీ ఫొటోవోల్టాయిక్‌ పవర్‌ షేరు ఇష్యూ ధర(రూ.217)తో పోలిస్తే ఎలాంటి లాభ, నష్టం లేకుండా ఫ్లాటుగా రూ.217 వద్ద లిస్టయ్యింది. ఇంట్రాడేలో రూ.207 వద్ద కనిష్టాన్ని, రూ.228 వద్ద గరిష్టాన్ని నమోదు చేసింది. చివరికి 1% స్వల్ప లాభంతో రూ.219 వద్ద ముగిసింది. 
కంపెనీ మార్కెట్‌ విలువ రూ.15,166 కోట్లుగా నమోదైంది

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

దాగుడుమూతలు ఆడుతున్న హీరోయిన్‌ తమన్నా (ఫోటోలు)
photo 2

కవ్వించే చూపులతో శ్రీలీల.. వైరల్‌ ఫోటోలు
photo 3

గ్రాండ్‌గా ఇంటర్నేషనల్‌ ఫిల్మ్‌ ఫెస్టివల్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా.. హాజరైన సినీతారలు (ఫోటోలు)
photo 4

భర్తతో కలిసి శ్రీలంకలో ఎంజాయ్ చేస్తోన్న అమలాపాల్ (ఫోటోలు)
photo 5

సిస్టర్‌ శిల్పా శిరోద్కర్ బర్త్‌డే.. చెల్లిపై నమ్రతా ప్రశంసలు (ఫోటోలు)

Video

View all
YV Subba Reddy Reaction After Sit Officers Enquiry on Adulterated Ghee 1
Video_icon

YV: స్వామి వారితో ఆటలొద్దు.. లడ్డులో కాదు అవినీతి చెయ్యాలంటే..
President Droupadi Murmu To Visit Tirumala Temple 2
Video_icon

శ్రీవారిని దర్శించుకున్న రాష్ట్రపతి ముర్ము

Bezawada Police Rude Behaviour To Women 3
Video_icon

వల్లభనేని వంశీకి సపోర్ట్ చేస్తావా? మహిళా అడ్వాకెట్ పై కక్షసాధింపు..
High Court Serious On Chandrababu Govt 4
Video_icon

చంద్రబాబు సర్కార్ కి హైకోర్టు చివాట్లు
KSR Live Show On KTR Formula E Racing Case 5
Video_icon

హైదరాబాద్ బ్రాండ్ లొల్లి.. KTR అరెస్ట్ అవుతారా?
Advertisement
 