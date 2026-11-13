ఎన్విడియా తదుపరి బాస్‌ ఎవరంటే..

తాత్కాలిక సీఈఓగా కోలెట్ క్రెస్
బోర్డు చైర్మన్గా హార్వే జోన్స్
ఏఐ విప్లవానికి వెన్నెముకగా నిలిచిన సెమీకండక్టర్ దిగ్గజం ఎన్విడియా చరిత్రలో ఒక కీలక అధ్యాయం ముగిసింది. మూడు దశాబ్దాలకు పైగా సంస్థను అప్రతిహతంగా నడిపించిన సహ వ్యవస్థాపకుడు జెన్సన్ హువాంగ్ తన సీఈఓ పదవికి రాజీనామా చేయడంతో గ్లోబల్ టెక్, ఆర్థిక మార్కెట్లలో ఉత్కంఠ నెలకొంది. కంపెనీ అధ్యక్షుడు, సీఈఓ, బోర్డు సభ్యుడి బాధ్యతల నుంచి హువాంగ్ తక్షణమే తప్పుకుంటున్నట్లు ఎన్విడియా అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఈ నేపథ్యంలో సంస్థ కార్యకలాపాలకు ఎలాంటి ఆటంకం కలగకుండా బోర్డు తక్షణ చర్యలు చేపట్టింది.
ఆర్థిక వ్యూహకర్త చేతికి తాత్కాలిక పగ్గాలు
హువాంగ్ నిష్క్రమణతో ప్రస్తుత చీఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఆఫీసర్ (సీఎఫ్ఓ) కోలెట్ క్రెస్ను తాత్కాలిక సీఈఓగా బోర్డు నియమించింది. శాశ్వత సారథి ఎంపిక పూర్తయ్యే వరకు ఆమె సీఎఫ్ఓతో పాటు తాత్కాలిక సీఈఓగా బాధ్యతలు నిర్వర్తించనున్నారు. 2013 సెప్టెంబరులో ఎన్విడియాలో చేరిన క్రెస్, సంస్థ ఆర్థిక క్రమశిక్షణ, భారీ పెట్టుబడుల నిర్వహణ, వ్యాపార విస్తరణలో కీలక పాత్ర పోషించారు. అంతకుముందు మైక్రోసాఫ్ట్, సిస్కో వంటి దిగ్గజ సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవంతో పాటు ఆర్థిక రంగంలో 25 ఏళ్లకు పైగా ఉన్న సుదీర్ఘ అనుభవం ప్రస్తుత పరివర్తన దశలో సంస్థకు స్థిరత్వాన్ని ఇస్తుందని మార్కెట్ వర్గాలు విశ్వాసం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి.
ఇదే సమయంలో కంపెనీ పాలనా వ్యవస్థను మరింత బలోపేతం చేస్తూ, 1993 నుంచి బోర్డు సభ్యుడిగా కొనసాగుతున్న సీనియర్ టెక్నాలజీ నిపుణుడు హార్వే సి.జోన్స్ను బోర్డు చైర్మన్గా నియమించారు. కస్టమర్లకు ఇచ్చిన హామీలు, ఉత్పత్తుల రోడ్మ్యాప్ యథావిధిగా కొనసాగుతాయని బోర్డు స్పష్టం చేసింది.
శాశ్వత వారసుడు ఎవరు? తెరపైకి కీలక పేర్లు
శాశ్వత సీఈఓ ఎంపిక కోసం ఎన్విడియా బోర్డు అంతర్గత, బాహ్య అభ్యర్థుల అన్వేషణను ప్రారంభించింది. అయితే, హువాంగ్ వంటి దార్శనిక నాయకుడి స్థానాన్ని భర్తీ చేయాలంటే అపార సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఉన్న వ్యక్తికే ప్రాధాన్యం దక్కాలనే వాదన బలంగా వినిపిస్తోంది. ఈ క్రమంలో 2004 నుంచి ఎన్విడియాలో పనిచేస్తున్న ఇయాన్ బక్ పేరు ప్రముఖంగా వినిపిస్తోంది.
స్టాన్ఫోర్డ్ విశ్వవిద్యాలయం నుంచి పీహెచ్డీ పొందిన బక్, నేడు ఏఐ పరిశ్రమకు కీలకంగా మారిన ‘కుడా’ (CUDA) సాఫ్ట్వేర్ ప్లాట్ఫామ్ రూపకల్పనలో ప్రధానపాత్ర పోషించారు. ప్రస్తుతం హైపర్స్కేల్ ఏఐ ఉత్పత్తుల విభాగాన్ని పర్యవేక్షిస్తున్న ఆయనకు సంస్థ సాంకేతిక పునాదులపై పూర్తి పట్టుంది. మరోవైపు, సంస్థలో సుదీర్ఘ అనుభవమున్న జెఫ్ ఫిషర్తో పాటు, బయటి వ్యక్తులను పరిశీలిస్తే ఆర్మ్ (Arm) సీఈఓ రెనే హాస్ వంటి ప్రముఖుల పేర్లు కూడా పరిశ్రమ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశమయ్యాయి. అయితే, వీరిలో ఎవరి నియామకంపైనా ఇప్పటివరకు అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు.
ఏఐ సామ్రాజ్యానికి అసలైన పరీక్ష
1993లో ఒక సాధారణ గేమింగ్ గ్రాఫిక్స్ చిప్ల తయారీ సంస్థగా మొదలైన ఎన్విడియాను నేడు డేటా సెంటర్లు, జనరేటివ్ ఏఐ రంగాల్లో తిరుగులేని శక్తిగా జెన్సన్ హువాంగ్ తీర్చిదిద్దారు. ఆయన నాయకత్వ శైలి, వేగవంతమైన నిర్ణయాలే సంస్థను ఈ స్థాయికి చేర్చాయి. ఇప్పుడు హువాంగ్ లేని ఎన్విడియా.. పెరుగుతున్న అంతర్జాతీయ పోటీని, సప్లై చైన్ సవాళ్లను, నిరంతర సాంకేతిక ఆవిష్కరణల వేగాన్ని ఎలా అందుకుంటుందనేది ఆసక్తికరంగా మారింది.
ఇదీ చదవండి: రూ.130 కోట్లకు అమ్ముడైన గోల్కొండ వజ్రం