ఎన్విడియా సీఈవో జెన్సన్ హువాంగ్ రాజీనామా

ప్రపంచ అగ్రగామి చిప్ తయారీ సంస్థ ఎన్విడియా సహ-వ్యవస్థాపకుడు, సీఈవో జెన్సన్ హువాంగ్ తన పదవికి రాజీనామా చేశారు. వరుస వివాదాలు, వివాహేతర సంబంధాల ఆరోపణల నేపథ్యంలో ఆయన ఈ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. బోర్డు సభ్యుడిగా కూడా హువాంగ్ వైదొలిగారు. కంపెనీ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్లు ఆయన రాజీనామాను తక్షణమే ఆమోదించారు.
హువాంగ్ స్థానంలో కంపెనీ ఎగ్జిక్యూటివ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్, చీఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఆఫీసర్ కొలెట్ క్రెస్ను తాత్కాలిక సీఈవోగా నియమించినట్లు బోర్డు ప్రకటించింది. ఫుల్టైమ్ సీఈవో ఎంపిక ప్రక్రియను ఇప్పటికే ప్రారంభించినట్లు బోర్డు తెలిపింది.
రాజీనామా వెనుక కారణాలు ఇవే?
అమెరికా ఆంక్షలు ఉన్నప్పటికీ.. ఎన్విడియా ఏఐ చిప్లు అక్రమంగా చైనాకు చేరుతున్నాయన్న అనుమానంతో ఎఫ్బీఐ, అమెరికా నిఘా సంస్థలు దర్యాప్తు చేపట్టాయి. ఈ క్రమంలో ఎన్విడియా చిప్లను భారీగా కొనుగోలు చేస్తున్న సింగపూర్ సంస్థ మెగాస్పీడ్మాజీ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆలిస్ హువాంగ్తో ఎన్విడియా సీఈవో జెన్సన్ హువాంగ్కు వివాహేతర సంబంధం ఉన్నట్లు తేలింది.
దీంతో ఆయన ఉద్యోగులకు పంపిన అంతర్గత ఈమెయిల్లో ఈ విషయాన్ని అంగీకరిస్తూ, దీనివల్ల కంపెనీ భద్రతపై ఎలాంటి ప్రభావం పడలేదని వివరణ ఇచ్చారు. అయితే కొద్దిరోజులకే ఎన్విడియా ఉన్నతాధికారిణి కింబర్లీ పావెల్తోనూ ఆయనకు సంబంధం ఉన్నట్లు 'ది న్యూయార్క్ టైమ్స్' బయటపెట్టడంతో వివాదం ముదిరింది. ఈ పరిణామాలతో స్టాక్ మార్కెట్లో ఎన్విడియా షేర్లు భారీగా పతనం కావడం, నాయకత్వ అనిశ్చితి ఏర్పడటంతో జెన్సన్ హువాంగ్ తన పదవికి రాజీనామా చేశారు.