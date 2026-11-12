బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా ‘గోల్డెన్ గోల్ స్కీమ్‌’.. ఇక మరింత వడ్డీ

విజయవాడ: బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా తన ప్రత్యేక 555 రోజుల 'బాబ్ గోల్డెన్ గోల్ డిపాజిట్ స్కీమ్'పై వడ్డీ రేట్లను 10 బేసిస్ పాయింట్లు పెంచినట్లు ప్రకటించింది. సవరించిన వడ్డీ రేట్లు నవంబర్ 12, 2026 నుంచి అమల్లోకి వచ్చాయి.
ఈ పథకం కింద సాధారణ ఖాతాదారులకు 6.85 శాతం, సీనియర్ సిటిజన్లకు 7.35 శాతం, సూపర్ సీనియర్ సిటిజన్లకు 7.45 శాతం వరకు వడ్డీ లభిస్తుంది. నాన్-కాల్ చేయగల డిపాజిట్లపై సూపర్ సీనియర్ సిటిజన్లకు గరిష్ఠంగా 7.50 శాతం వడ్డీ అందుబాటులో ఉంది. ఈ పథకం రూ.3 కోట్ల లోపు రిటైల్ టర్మ్ డిపాజిట్లకు వర్తిస్తుంది.
ఈ సందర్భంగా బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా విజయవాడ రీజినల్ మేనేజర్ ఎస్.కె. కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ, ఖాతాదారులకు మెరుగైన వడ్డీ రాబడులు అందించాలనే లక్ష్యంతో ఈ ప్రత్యేక డిపాజిట్ పథకంపై వడ్డీ రేట్లను పెంచినట్లు తెలిపారు. డిపాజిటర్లకు పోటీ వడ్డీ రేట్లను అందిస్తూనే, అభివృద్ధి చెందుతున్న ఆర్థిక వ్యవస్థ రుణ అవసరాలకు బ్యాంకు నిరంతరం మద్దతు ఇస్తోందని బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ బీనా వహీద్ వివరించారు. ఖాతాదారులు బ్యాంకు శాఖలతో పాటు బాబ్ వరల్డ్ మొబైల్ యాప్, నెట్ బ్యాంకింగ్, బ్యాంకు వెబ్సైట్ ద్వారా కూడా ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు ప్రారంభించవచ్చని తెలిపారు.
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