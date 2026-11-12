 ‘10-12 గంటలు పని.. కాసేపు కూర్చోనిద్దాం’ | Little Rest Not Privilege Sonu Sood Urges Airports Hotels Provide Seating for Staff | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

‘10-12 గంటలు పని.. కాసేపు కూర్చోనిద్దాం’

Nov 12 2026 2:17 PM | Updated on Nov 12 2026 2:17 PM

Little Rest Not Privilege Sonu Sood Urges Airports Hotels Provide Seating for Staff

విమానాశ్రయాలు, లాంజ్‌లు, హోటళ్లు, ఆతిథ్య (హాస్పిటాలిటీ) రంగంలో పనిచేసే ఫ్రంట్‌లైన్ సిబ్బంది పడుతున్న శ్రమపై ప్రముఖ నటుడు సోనూ సూద్‌ కీలక విజ్ఞప్తి చేశారు. ఎయిర్‌పోర్టు కౌంటర్లు, హోటల్ రిసెప్షన్లు, సర్వీస్ డెస్క్‌ల వద్ద ఉద్యోగులు దాదాపు 10 నుంచి 12 గంటల పాటు నిరంతరం నిలబడి విధులు నిర్వర్తించాల్సి వస్తోందని, వారి కఠినమైన పనివేళల పట్ల యాజమాన్యాలు మానవతా దృక్పథంతో ఆలోచించాలని కోరారు.

కొద్దిపాటి విశ్రాంతి

విమానాశ్రయాలకు వెళ్లినప్పుడు లేదా హోటళ్లకు చేరుకున్నప్పుడు మనకు చిరునవ్వుతో స్వాగతం పలికే సిబ్బందిని గమనిస్తుంటాం. కానీ అదే సిబ్బంది రోజంతా నిలబడి పనిచేయడం వల్ల ఎంతటి శారీరక ఇబ్బందులు, అలసటను ఎదుర్కొంటారనే కోణంలో ఎప్పుడైనా ఆలోచించామా? అని సోనూ సూద్‌ సోషల్ మీడియా వేదికగా ప్రశ్నించారు. పని ఒత్తిడి మధ్య వీలు కుదిరిన సమయంలో సిబ్బంది కూర్చునేందుకు వీలుగా ప్రతి వర్క్‌ప్లేస్‌లోనూ తగిన హై స్టూల్స్ లేదా సరైన సీటింగ్ ఏర్పాట్లు కల్పించాలని ఆయన సూచించారు. కొద్దిపాటి విశ్రాంతి అనేది ఏదో ప్రత్యేకమైన ప్రివిలేజ్ (అరుదైన అవకాశం) కాదని, అది ప్రతి ఉద్యోగికి దక్కాల్సిన కనీస గౌరవం అని స్పష్టం చేశారు.

ఆతిథ్య రంగంలో నైతిక బాధ్యత

హాస్పిటాలిటీ రంగం పూర్తిగా కస్టమర్ల సౌకర్యాలు, సంతృప్తి చుట్టూ తిరుగుతుంది. హోటళ్లలో అతిథుల కోసం సౌకర్యవంతమైన గదులు, ఎయిర్‌పోర్ట్ లాంజ్‌లలో ప్రీమియం సీటింగ్ సదుపాయాలు కల్పించే యాజమాన్యాలు.. అదే సేవలను అందించే సిబ్బంది ఆరోగ్యం, శ్రేయస్సును కూడా దృష్టిలో ఉంచుకోవాలని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఉద్యోగులకు తగిన సీటింగ్ సదుపాయాలు కల్పించడం వల్ల సేవా నాణ్యత ఏమాత్రం తగ్గదని, పైగా ఇది ఉద్యోగుల పనితీరును మరింత మెరుగుపరుస్తుందని సోనూ సూద్ వాదిస్తున్నారు. కస్టమర్ల అనుభవం, ఉద్యోగుల సంక్షేమం ఒకదానితో ఒకటి ముడిపడి ఉన్నాయని వ్యాపార సంస్థలు గుర్తించాల్సిన సమయం ఆసన్నమైంది.

ఇదీ చదవండి: ఎన్విడియా సీఈఓ వారసుల జీతం ఎంతంటే..

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

‘ఇడుపు కాయితం’ సినిమా టీజర్ విడుదల (ఫోటోలు)
photo 2

తెలుగు అందం.. పూజిత పొన్నాడ వైర‌ల్ ఫోటోలు

photo 3

ఆంధ్రా శబరిమలగా పిలవబడే అయ్యప్ప స్వామి ఆలయం ఎక్కడో తెలుసా? (ఫోటోలు)
photo 4

‘చంద్రయాన్’ సినిమా ప్రీ-రిలీజ్ వేడుక (ఫొటోలు)
photo 5

DNK ('దొంగ నా కొడుకు') మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Irumudi Heroine Priya Bhavani Shankar To Marry Longtime Boyfriend 1
Video_icon

ఇరుముడి హీరోయిన్ పెళ్లి! పెళ్లికొడుకు ఎవరంటే?
Why Did US Immigration Officials Separate This 8-Year-Old Boy 2
Video_icon

పసివాడి నిర్బంధం.. కుటుంబం నుంచి వేరుచేసి.. US అధికారుల నిర్వాకం
Choreographer Sekhar Master Car Accident At Shamshabad 3
Video_icon

శేఖర్ మాస్టర్ కి యాక్సిడెంట్.. కారు నుజ్జునుజ్జు
Horrific Incident In Meerpet Hyderabad 4
Video_icon

మీర్ పేట్ లో మహిళ దారుణ హత్య

YS Jagan Fires On Chandrababu Over AP Medical Colleges 5
Video_icon

PPP పేరుతో బాబు భారీ స్కాం
Advertisement
 