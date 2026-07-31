 ఒక్కరోజులో రూ.39 లక్షల కోట్లు.. మైక్రోసాఫ్ట్‌ సంచలనం! | Microsoft 450 Billion One-Day Market Cap Record AI Azure Growth | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఒక్కరోజులో రూ.39 లక్షల కోట్లు.. మైక్రోసాఫ్ట్‌ సంచలనం!

Jul 31 2026 12:11 PM | Updated on Jul 31 2026 12:20 PM

Microsoft 450 Billion One-Day Market Cap Record AI Azure Growth

టెక్‌ దిగ్గజం మైక్రోసాఫ్ట్‌ షేర్‌ మార్కెట్లో సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది. కంపెనీ షేర్లు ఒక్క ట్రేడింగ్‌ సెషన్‌లో ఏకంగా 15.5 శాతం దూసుకెళ్లడంతో.. మైక్రోసాఫ్ట్‌ మార్కెట్‌ విలువ దాదాపు 450 బిలియన్‌ డాలర్లు (సుమారు రూ.39 లక్షల కోట్లు) పెరిగింది. ఒకే రోజులో ఏ లిస్టెడ్‌ కంపెనీ సాధించని స్థాయిలో మార్కెట్‌ క్యాపిటలైజేషన్‌ పెరగడం ఇదే తొలిసారి. గతంలో ఎన్విడియా నెలకొల్పిన సుమారు 441 బిలియన్‌ డాలర్ల రికార్డును మైక్రోసాఫ్ట్‌ అధిగమించింది.

మైక్రోసాఫ్ట్‌ షేర్లలో ఈ భారీ ర్యాలీకి ప్రధాన కారణం కంపెనీ ప్రకటించిన బలమైన త్రైమాసిక ఫలితాలే. జూన్‌తో ముగిసిన 2026 ఆర్థిక సంవత్సరం నాలుగో త్రైమాసికంలో కంపెనీ ఆదాయం 18 శాతం పెరిగి 90 బిలియన్‌ డాలర్లకు చేరింది. ముఖ్యంగా క్లౌడ్‌ విభాగం ‘అజూర్‌’ అంచనాలను మించి వృద్ధిని నమోదు చేయడం ఇన్వెస్టర్లలో విశ్వాసాన్ని పెంచింది.

అజూర్‌ వృద్ధి 43 శాతం

మైక్రోసాఫ్ట్‌కు కీలక ఆదాయ వనరుగా మారిన అజూర్‌ క్లౌడ్‌ సేవల ఆదాయం నాలుగో త్రైమాసికంలో ఏడాది ప్రాతిపదికన 43 శాతం పెరిగింది. ఇది మార్కెట్‌ అంచనాలను అధిగమించింది. అంతేకాదు, వచ్చే ఆర్థిక సంవత్సరం తొలి త్రైమాసికంలో అజూర్‌ వృద్ధి దాదాపు 45 శాతంగా ఉండొచ్చని కంపెనీ అంచనా వేసింది. దీంతో కృత్రిమ మేధ (AI) సేవలకు సంస్థలు భారీగా ఖర్చు చేయడం కొనసాగిస్తున్నాయనే సంకేతం ఇన్వెస్టర్లకు లభించింది.

మరో కీలక మైలురాయిగా.. అజూర్‌ వార్షిక ఆదాయం తొలిసారిగా 100 బిలియన్‌ డాలర్లను దాటింది. మైక్రోసాఫ్ట్‌ క్లౌడ్‌ మొత్తం వార్షిక ఆదాయం కూడా 200 బిలియన్‌ డాలర్ల స్థాయిని అధిగమించింది. దీంతో కంపెనీ భారీగా చేస్తున్న డేటా సెంటర్లు, చిప్‌లు, AI మౌలిక సదుపాయాల పెట్టుబడులు కేవలం ఖర్చులుగానే మిగలకుండా ఆదాయాన్ని సృష్టిస్తున్నాయనే అభిప్రాయం బలపడింది.

జూలై 30న ర్యాలీ అనంతరం మైక్రోసాఫ్ట్‌ మార్కెట్‌ క్యాపిటలైజేషన్‌ సుమారు 3.35 ట్రిలియన్‌ డాలర్లకు చేరింది. తాజా మార్కెట్‌ డేటా ప్రకారం ఎన్విడియా సుమారు 5 ట్రిలియన్‌ డాలర్లకు పైగా మార్కెట్‌ విలువతో అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతోంది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తొలి తిరుపతి 9000 వేలు సంవత్సరాల అతి పురాతన దేవాలయం (ఫొటోలు)
photo 2

అందంగా, ఆకర్షణీయంగా కీర్తి సురేష్ ఎల్లో శారీ లుక్ (ఫొటోలు)
photo 3

హైదరాబాద్ : హైటెక్స్‌లో ఆకట్టుకున్న ఎగ్జిబిషన్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

తెలంగాణ వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు... జలాశయాలకు పోటెత్తుతున్న వరద నీరు (ఫొటోలు)
photo 5

పారిస్ ట్రిప్‌లో ‘సర్జా సిస్టర్స్’.. అర్జున్‌ చిన్న కూతురు ఫోటోలు వైరల్‌

Video

View all
Advocate Rajini Comments on Chandrababu Over Seediri Appalaraju Illegal Cases 1
Video_icon

సుబ్బారెడ్డిని జైలులో బాబు కలవలేదా? ఈ కూటమి ప్రభుత్వానికి దిపావళి ముందే వచ్చేసింది..
Saudi Arabia Entry Into Middle East War 2
Video_icon

యుద్ధ రంగంలోకి సౌదీ ఎంట్రీ.. ఉద్రిక్తతలు మరింత పెరిగేనా?
Bhuma Kishore Reddy Comments On Akhila Priya 3
Video_icon

అఖిలప్రియపై భూమా కిశోర్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు... కర్త క్రియ అన్ని ఆమెనే..!
YS Jagan Pulivendula Tour 4
Video_icon

YS ఆనంద్ రెడ్డి కన్నుమూత పులివెందులకు వైఎస్ జగన్
Heavy Rain Triggers Flood Alerts Across Telangana 5
Video_icon

తెలంగాణలో వర్షాల బీభత్సం.. బయటకు రావొద్దని అధికారుల హెచ్చరిక
Advertisement
 