పిల్లలు, వృద్ధుల భద్రత కోసం జియోషీల్డ్

పిల్లలు ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్లినా, వృద్ధులు ఒంటరిగా బయటకు వెళ్లినా.. వారి లొకేషన్ను తెలుసుకోవడంతో పాటు అవసరమైన సమయంలో SOS అలర్ట్లను పొందే సదుపాయం ఇప్పుడు ఒకే చోట అందుబాటులోకి వచ్చింది. కుటుంబ సభ్యుల భౌతిక, ఆన్లైన్ భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని జియో JioShield సేవలను ప్రారంభించింది. ఇందులో లొకేషన్ ట్రాకింగ్, ఎస్ఓఎస్ అలర్ట్లు, స్క్రీన్ టైమ్ నిర్వహణ, యాప్లు, కాంటాక్ట్ల నియంత్రణ వంటి సదుపాయాలు ఉన్నాయి.
JioShield ద్వారా తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలు ఎక్కడ ఉన్నారో తెలుసుకోవచ్చు. ముఖ్యమైన భద్రతా అలర్ట్లను పొందవచ్చు. ఫోన్ బ్యాటరీ తక్కువగా ఉన్నప్పుడు కూడా అలర్ట్ అందుతుంది. పిల్లలు ఏ యాప్లను ఉపయోగించవచ్చు, ఎవరితో ఫోన్లో మాట్లాడవచ్చు, స్క్రీన్పై ఎంత సమయం గడపవచ్చు వంటి అంశాలను తల్లిదండ్రులు నియంత్రించవచ్చు. తద్వారా పిల్లల ఆన్లైన్ కార్యకలాపాలను పర్యవేక్షించడంతో పాటు వాటిపై నియంత్రణ కూడా కలిగి ఉండవచ్చు. ఇదే సదుపాయాలను వృద్ధులైన తల్లిదండ్రులతో అనుసంధానంగా ఉండేందుకు, అవసరమైనప్పుడు వారికి సహాయం చేసేందుకు కూడా ఉపయోగించవచ్చు.
మొబైల్లో ఈ సేవలను ఏర్పాటు చేసుకోవడం కూడా సులభమే. తల్లిదండ్రుల ఫోన్లో జియోథింగ్స్ యాప్ను, పిల్లలు లేదా వృద్ధుల ఫోన్లో జియోషీల్డ్ యాప్ను ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. ఈ రెండు యాప్లను అనుసంధానించిన తర్వాత తల్లిదండ్రులు తమ ఫోన్ నుంచే లొకేషన్, స్క్రీన్ టైమ్, యాప్లు, కాంటాక్ట్లకు సంబంధించిన సదుపాయాలను నిర్వహించవచ్చు.
JioShield వార్షిక ధర రూ.1,000. అంటే నెలకు సగటున సుమారు రూ.83 అవుతుంది. ఇందుకోసం రూ.1,000ను ఒకేసారి చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. జియో 10వ వార్షికోత్సవ ఆఫర్లో భాగంగా వినియోగదారులకు మొత్తం రూ.1,000 విలువైన జియో రీఛార్జ్ వోచర్లు లభిస్తాయి. ఈ ప్రయోజనం ఆధారంగా కంపెనీ JioShield సేవను వాస్తవంగా ఉచితంగా లభించే సేవగా పేర్కొంటోంది. దీనితో పాటు రూ.4,000 విలువైన 12 నెలల Canva Pro సబ్స్క్రిప్షన్, 28 రోజుల Unlimited 5G అప్గ్రేడ్ కూడా లభిస్తాయి.
రూ.1,000 విలువైన రీఛార్జ్ వోచర్లు రూ.100 చొప్పున 10 వోచర్ల రూపంలో అందిస్తారు. వీటిని రూ.399 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ధర కలిగిన Unlimited 5G ప్లాన్ల రీఛార్జ్ సమయంలో ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఈ ఆఫర్ సెప్టెంబర్ 26 నుంచి అందుబాటులో ఉంది.
పిల్లలు లేదా వృద్ధులు ఉపయోగించే ఫోన్లో Android 10 లేదా ఆపై వెర్షన్ ఉండాలి. అలాగే, ఆ ఫోన్లో యాక్టివ్ జియో నంబర్ తప్పనిసరిగా ఉండాలి. తల్లిదండ్రుల కోసం JioThings యాప్ ప్రస్తుతం ఆండ్రాయిడ్లో అందుబాటులో ఉంది. iOS వెర్షన్ అక్టోబర్ 1 నుంచి అందుబాటులోకి రానుంది.