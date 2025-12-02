దీర్ఘకాలిక ఆర్థిక భద్రతకు ప్రభుత్వ పథకాలు

ఆర్థిక అనిశ్చితులు, మార్కెట్ హెచ్చుతగ్గులు, జీవితంలో ఎదురయ్యే దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాల (రిటైర్మెంట్, పిల్లల విద్య, వివాహం వంటివి) మధ్య సాధారణ ప్రజలు తమ డబ్బును సురక్షితంగా పెంపుచేసుకోవాలని కోరుకుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో భారత ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన స్థిరమైన రాబడినేచ్చే పథకాలపై దృష్టి సారించాల్సి ఉంటుంది. ఈ పథకాలు పూర్తిగా ప్రభుత్వ హామీతో ఎలాంటి రిస్క్ లేకుండా 7-8% వరకు వడ్డీ రేట్లు అందిస్తాయి. అందులో కొన్ని పథకాల గురించి తెలుసుకుందాం.
ఈ పథకాల వడ్డీ రేట్లు 2025లో క్వార్టర్లవారీగా సమీక్షిస్తున్నప్పటికీ, ఆర్బీఐ విధానాల మార్పులకు అనుగుణంగా రేట్లు స్థిరంగా కొనసాగుతున్నాయి. పీపీఎఫ్, ఎస్ఎస్వై వంటివి దీర్ఘకాలిక భద్రతకు ఉపయోగపడగా, ఎన్పీఎస్ మార్కెట్ లింక్డ్ రిటర్న్స్తో ఎక్కువ లాభాలు ఇస్తుంది. గత దశాబ్దంలో ఈ పథకాలు ముఖ్యంగా మహిళలు, గ్రామీణ ప్రజలకు కోట్ల రూపాయల ఆదాయాన్ని సృష్టించాయి.
|పథకం
|లక్ష్యం
|వడ్డీ రేటు (ఏటా)
|వ్యవధి
|ప్రయోజనాలు
|పబ్లిక్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (PPF)
|దీర్ఘకాలిక ఆర్థిక భద్రత, రిటైర్మెంట్
|7.1%
|15 సంవత్సరాలు
|పూర్తి పన్నుమినహాయింపు, రిస్క్ ఫ్రీ, మార్కెట్ అస్థిరతకు వ్యతిరేకం.
|నేషనల్ పెన్షన్ సిస్టమ్ (NPS)
|రిటైర్మెంట్ పెన్షన్
|10-12% (మార్కెట్-లింక్డ్)
|60 సంవత్సరాల వయసు వరకు
|ఈక్విటీ/ డెట్ మిక్స్, 80C + అదనపు రూ.50,000 మినహాయింపు. యువతకు ఉపయోగకరం.
|సుకన్యా సమృద్ధి యోజన (SSY)
|ఆడపిల్లల విద్య/వివాహం
|8.2%
|21 సంవత్సరాలు
|పూర్తి పన్నుమినహాయింపు, మహిళా సాధికారతకు ప్రోత్సాహం.
|సీనియర్ సిటిజన్ సేవింగ్స్ స్కీమ్ (SCSS)
|వృద్ధులకు ఆదాయం
|8.2% (క్వార్టర్లీ)
|5 సంవత్సరాలు
|60+ వయసు, 80C మినహాయింపు
|కిసాన్ వికాస్ పత్రా (KVP)
|మధ్యస్థ/దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడి
|7.5%
|9 సంవత్సరాలు 5 నెలలు (డబుల్ అవుతుంది)
|గ్రామీణ ప్రజలకు ఉపయోగం
|నేషనల్ సేవింగ్స్ సర్టిఫికేట్ (NSC)
|మధ్యస్థ పెట్టుబడి
|7.7%
|5 సంవత్సరాలు
|80C మినహాయింపు
|అటల్ పెన్షన్ యోజన (APY)
|అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్ రిటైర్మెంట్
|రూ1,000-5,000/నెల పెన్షన్
|60 సంవత్సరాల వయసు
|18-40 సంవత్సరాల వారు దరఖాస్తు చేయాలి. గ్యారంటీడ్ పెన్షన్.
ప్రస్తుతం వాటిలో పెట్టుబడి పెట్టే మార్గాలు
ఆధార్, పాన్కార్డ్, బ్యాంక్ అకౌంట్తో కేవైసీ పూర్తి చేస్తే చాలు పోస్ట్ ఆఫీస్, బ్యాంకుల డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ల ద్వారా వీటిలో పెట్టుబడి పెట్టడం చాలా సులభం అవుతుంది.
పోస్ట్ ఆఫీస్ మార్గం (ఆఫ్లైన్/ఆన్లైన్)
ఆఫ్లైన్: సమీప పోస్ట్ ఆఫీస్కు వెళ్లి సంబంధిత ఫామ్ (ఉదా., పీపీఎఫ్కు Form-1, ఎస్ఎస్వైకు Form-4) సమర్పించాలి.
ఆన్లైన్: పోస్ట్ ఆఫీస్ ఐపీపీబీ యాప్ లేదా వెబ్సైట్ (indiapost.gov.in) ద్వారా కూడా ఆన్లైన్లో వీటిని ప్రారంభించవచ్చు.
బ్యాంకింగ్ మార్గం
ఎస్బీఐ, హెచ్డీఎఫ్సీ, ఐసీఐసీఐ వంటి ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ బ్యాంకుల్లో యాకౌంట్ తెరిచి నెట్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా పీపీఎఫ్/ ఎన్ఎస్సీ వంటి వాటిలో పెట్టుబడి చేయవచ్చు.
