 అన్ని జానర్ల డేటా నిలిపివేతకు కేంద్రం ఆదేశం! | Centre Halts All TV Channel Ratings Until BARC Gets New License Under 2026 Policy, Check Out More Details Inside | Sakshi
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అన్ని జానర్ల డేటా నిలిపివేతకు కేంద్రం ఆదేశం!

Jul 4 2026 9:18 AM | Updated on Jul 4 2026 10:18 AM

India Halts All TV Ratings TRP Data Suspended Across Genres New 2026 Policy

భారతీయ టెలివిజన్ ప్రసార రంగంలో ఊహించని పరిణామం చోటుచేసుకుంది. దేశంలోని టీవీ ఛానెళ్ల భవితవ్యాన్ని, ప్రకటనల మార్కెట్‌ను శాసించే టెలివిజన్ రేటింగ్‌లను తక్షణమే నిలిపివేయాలని కేంద్ర సమాచార, ప్రసార మంత్రిత్వ శాఖ (ఎంఐబీ) ఆదేశాలు జారీ చేసింది. కొత్తగా అమలులోకి వచ్చిన ‘టెలివిజన్ రేటింగ్స్ పాలసీ, 2026’ ప్రకారం.. బ్రాడ్‌కాస్ట్ ఆడియన్స్ రీసెర్చ్ కౌన్సిల్ (బార్క్‌) అధికారికంగా తన లైసెన్స్‌ను పునరుద్ధరించుకునే వరకు అన్ని రకాల జానర్ల టీవీ రేటింగ్ల ప్రచురణను పూర్తిగా నిలిపివేయాల్సి ఉంటుంది.

గతంలో కేవలం న్యూస్ ఛానెళ్లకు మాత్రమే పరిమితమైన ఈ రేటింగ్స్ నిలిపివేత విధానాన్ని ఇప్పుడు జనరల్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ (జీఈసీ), స్పోర్ట్స్, సినిమాలు, ప్రాంతీయ ఛానెళ్లతో సహా అన్ని విభాగాలకు విస్తరించడం దేశీయ ప్రసార, ప్రకటనల పరిశ్రమల్లో ఆందోళన కలిగిస్తోంది.

ఆదేశాలు ఏం చెబుతున్నాయి?

కేంద్ర మంత్రిత్వ శాఖ జారీ చేసిన తాజా ఆదేశాల ప్రకారం.. ‘బార్క్’ సంస్థను పూర్తిగా మూసివేయడం లేదు. అయితే, నవీకరించబడిన కొత్త నియంత్రణ ఫ్రేమ్‌వర్క్‌కు సంస్థ పూర్తిగా అనుగుణంగా ఉందో లేదో ధ్రువీకరించే వరకు రేటింగ్ కార్యకలాపాలు, డేటా ప్రచురణను నిలిపివేయాలని స్పష్టం చేసింది.

బార్క్ బ్యాక్-ఎండ్ వ్యవస్థలు యథావిధిగా పనిచేస్తాయని గమనించాలి. అవి ప్రేక్షకుల వ్యుయర్‌షిప్‌ డేటాను సేకరిస్తూనే ఉంటాయి. కానీ, మంత్రిత్వ శాఖ తన సమ్మతి సమీక్షను (Compliance Review) పూర్తి చేసి కొత్త విధానం కింద తాజా లైసెన్స్ మంజూరు చేసే వరకు ఎలాంటి గణాంకాలను బహిరంగంగా ప్రచురించడానికి వీల్లేదు.

టెలివిజన్ రేటింగ్ వ్యవస్థలో పారదర్శకతను మెరుగుపరచడానికి, పాలనను సరిదిద్దడానికి, ప్రేక్షకుల మెజర్‌మెంట్‌లో కచ్చితత్వాన్ని పెంచడానికి ఈ ‘టెలివిజన్ రేటింగ్స్ పాలసీ, 2026’ను ప్రవేశపెట్టారు. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఉన్న అన్ని రేటింగ్ ఏజెన్సీలు సవరించిన ఈ గైడ్‌లైన్స్‌కు లోబడి తమ లైసెన్సులను పునరుద్ధరించుకోవాల్సి ఉంటుంది.

న్యూస్ ఛానల్స్ నుంచి అన్ని జానర్ల వరకు..

టెలివిజన్ రంగంలో రేటింగ్స్ సస్పెన్షన్ అనేది పూర్తిగా కొత్త విషయమేమీ కాదు. గతంలో టీఆర్పీ డేటా తారుమారు అవుతోందనే ఆరోపణలు, సమగ్రతపై ఆందోళనల నేపథ్యంలో న్యూస్ ఛానెల్ రేటింగ్స్‌పై కొంతకాలం పాటు స్తంభింపజేశారు. కానీ, తాజా ఆదేశం టెలివిజన్ రంగాన్ని పూర్తిగా ప్రభావితం చేయనుంది. వినోదం, క్రీడలు, సినిమాలు, ప్రాంతీయ కంటెంట్‌తో సహా ప్రతి ఒక్క జానర్‌ను దీని పరిధిలోకి తీసుకొచ్చారు.

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