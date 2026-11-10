 సేంద్రీయ వ్యర్థాలతో చేపల దాణా తయారీ | ICAR Breakthrough Converts Organic Waste into High Protein Fish Feed | Sakshi
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సేంద్రీయ వ్యర్థాలతో చేపల దాణా తయారీ

Nov 10 2026 5:10 PM | Updated on Nov 10 2026 5:17 PM

ICAR Breakthrough Converts Organic Waste into High Protein Fish Feed

భారతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా మండలి (ఐకార్‌) చేపట్టిన పరిశోధనలు దేశంలోని ఆక్వాకల్చర్ రంగంలో సరికొత్త అధ్యాయానికి శ్రీకారం చుట్టాయి. పెరుగుతున్న జనాభా అవసరాలకు తగినట్లుగా మత్స్య సంపదను పెంపొందించడంలో కీలకమైన చేపల దాణా ఖర్చులను తగ్గించే దిశగా శాస్త్రవేత్తలు సాంకేతికతను అభివృద్ధి చేశారు. రోజువారీగా వ్యర్థాలుగా పడేసే సేంద్రీయ పదార్థాలను (ఆర్గానిక్‌ వేస్ట్‌) శుద్ధి చేసి అత్యధిక ప్రొటీన్లు కలిగిన నాణ్యమైన చేపల దాణాగా మార్చవచ్చని ఐకార్‌ అధికార వర్గాలు స్పష్టం చేశాయి.

దాణా కొరతకు చెక్‌

ప్రస్తుతం చేపల పెంపకంలో దాణా ఖర్చు దాదాపు 60 శాతానికి పైగా ఉంటోంది. సోయాబీన్, చేపల మీల్ వంటి సాంప్రదాయ ప్రొటీన్ వనరుల ధరలు విపరీతంగా పెరుగుతుండటంతో రైతులు ఆర్థికంగా తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఐకార్‌ శాస్త్రవేత్తలు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలపై దృష్టి సారించారు. నగరాలు, పరిశ్రమలు, వ్యవసాయ-ఆహార రంగాల నుంచి వెలువడే సేంద్రీయ వ్యర్థాలను శాస్త్రీయ పద్ధతిలో పునరుద్ధరించి చేపలకు కావలసిన సమతుల్య పోషకాలు, ప్రొటీన్లు ఉండేలా ఈ కొత్త దాణా ఫార్ములాను రూపొందించారు.

పర్యావరణ పరిరక్షణ

ఈ సాంకేతికత కేవలం దాణా ఖర్చులను తగ్గించడమే కాకుండా పర్యావరణ పరిరక్షణలోనూ ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తోంది. గతంలో నిరుపయోగంగా పడేయడం ద్వారా కాలుష్యానికి కారణమవుతున్న సేంద్రీయ వ్యర్థాలను సద్వినియోగం చేసుకుంటున్నారు. దీని ద్వారా ‘సర్క్యులర్ ఎకానమీ’ లక్ష్యాలను సాకారం చేయవచ్చు. వ్యర్థాల నిర్వహణ సమస్యకు పరిష్కారం లభించడంతో పాటు మత్స్య రైతుల ఉత్పత్తి వ్యయం గణనీయంగా తగ్గి లాభాలు పెరుగుతాయని నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.

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