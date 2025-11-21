బిహార్‌ సీఎంగా నితీష్‌ కుమార్‌ ఈసారి సంపాదనెంత?

జేడీయూ అధ్యక్షుడు, ఎన్డీఏ కీలక నేత నితీష్ కుమార్ తాజాగా బిహార్ ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. ఆయన రికార్డు స్థాయిలో 10వ సారి బిహార్ ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టారు. ఈ నేపథ్యంలో సీఎంగా ఆయన జీతమెంత? ప్రభుత్వపరంగా ఎంత సంపాదింబోతున్నారు? తెలుసుకోవాలని చాలా మందికి ఆసక్తి ఉంటుంది. ఆ వివరాలు ఇవిగో..
నితీష్ కుమార్ ముఖ్యమంత్రి కావడానికి ముందు పలు పర్యాయాలు ఎమ్మెల్యేగా, ఎంపీగా, కేంద్ర మంత్రిగా కూడా పనిచేశారు. గత ఏడాది డిసెంబర్ 31న తాజా ఆస్తి ప్రకటన ప్రకారం.. నితీష్ కుమార్ నెట్వర్త్ సుమారు రూ .1.64 కోట్లు. చేతిలో రూ .21,052 నగదు, బ్యాంకు డిపాజిట్లు రూ .60,811 ఉన్నాయి. ఇంకా ఆయనకు 13 ఆవులు, 10 దూడలు ఉన్నట్లు కొన్ని నివేదికలు పేర్కొన్నాయి. నితీష్ వద్ద ఫోర్డ్ ఎకోస్పోర్ట్ కారు కూడా ఉంది.
సీఎంగా అందే జీతం
బిహార్ సీఎంగా నితీష్ కుమార్ నెలకు సుమారు రూ .2.5 లక్షల జీతం పొందుతారు. ఇందులో వసతి, కార్యాలయం, భద్రత, శాసనసభ్యుడిగా ఇతర సౌకర్యాలు ఉంటాయి. అదే మంత్రులకు అయితే నెలకు రూ .65,000 వేతనం, రూ .70,000 ప్రాంతీయ భత్యం లభిస్తుంది.
ఎంపీ, ఎమ్మెల్యేగా పెన్షన్
నితీష్ కుమార్ 1985 లో మొదటిసారి ఎమ్మెల్యే అయ్యారు. మళ్లీ 1995లో మరో శాసనసభ్యుడిగా ఎన్నికయ్యారు. ఆ తర్వాత ఆయన ప్రధానంగా లోక్సభ సభ్యుడిగా (MP) కొనసాగారు. ముఖ్యమంత్రి పదవి చేపట్టడానికి ఆయన తరచుగా ఎమ్మెల్సీ మార్గాన్ని ఎంచుకున్నారు. అంటే లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ ద్వారా సభలో సభ్యత్వం పొందారు. ఇప్పుడు కూడా ఆయన ఎమ్మెల్యేగా గెలవకుండానే ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు.
శాసనసభ్యులకు అందించే పెన్షన్ రూ .45,000 గా నిర్ణయించిన నేపథ్యంలో అందుకునే నితీష్ మొత్తం శాసనసభ్య పెన్షన్ సుమారు రూ .1,38,000. దీనికి తన ఎంపీ పెన్షన్ కూడా కలిపితే మొత్తం దాదాపు రూ .2,03,000 పెన్షన్ లభిస్తుంది. బీహార్ ఎమ్మెల్యేల వేతనం నెలకు రూ .1.4 నుండి రూ .1.5 లక్షల వరకు ఉంటుంది. ఇందులో ప్రాథమిక వేతనం రూ .50 వేలు, నియోజకవర్గ భత్యం రూ .55 వేలు, వ్యక్తిగత సహాయకుడికి రూ .40 వేలు, స్టేషనరీకి రూ .15,000 ఉంటాయి. అసెంబ్లీ లేదా కమిటీ సమావేశాల సమయంలో రోజుకు రూ .3 వేలు లభిస్తుంది.