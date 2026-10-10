 దిగొచ్చిన డాలర్‌.. మెరిసిన పసిడి | Gold Prices Rally Jumps Rs 1900 Silver Gains Rs 4500 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

దిగొచ్చిన డాలర్‌.. మెరిసిన పసిడి

Oct 10 2026 7:48 AM | Updated on Oct 10 2026 7:50 AM

Gold Prices Rally Jumps Rs 1900 Silver Gains Rs 4500

న్యూఢిల్లీ: అమెరికా కరెన్సీ డాలర్‌ దిగిరావడంతో దేశీయ బులియన్‌ మార్కెట్లో శుక్రవారం పసిడి ధరలు రెండో రోజూ పెరిగాయి. దేశ రాజధాని న్యూఢిల్లీలో ఆల్‌ ఇండియా సరాఫా అసోసియేషన్‌ ప్రకారం... 99.9 శాతం స్వచ్ఛత కలిగిన 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,900 లాభపడి రూ.1,54,400 వద్ద ముగిసింది. గడిచిన 2 సెషన్ల ర్యాలీతో పసిడి రూ.4,600 కోలుకోవడం విశేషం. మరోవైపు, కిలో వెండి ధర కూడా రూ.4,500 పెరిగి రూ.2,28,500కి చేరింది.

‘ద్రవ్యోల్బణ భయాలు ఉన్నప్పటికీ... ఇటీవలి గరిష్ట స్థాయిల నుంచి డాలర్‌ సూచీ తగ్గడం పసిడికి మద్దతుగా నిలిచింది. అయితే, డాలర్‌తో పోలిస్తే రూపాయి క్షీణత కొనసాగుతుండటం వల్ల మన దేశంలో పసిడి, వెండి దిగుమతి వ్యయం మరింత భారమవుతోంది’ అని బ్రోకరేజ్‌ ప్లాట్‌ఫామ్‌ ‘లెమన్‌’ రీసెర్చ్‌ హెడ్‌ గౌరవ్‌ గార్గ్‌ తెలిపారు. అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో స్పాట్‌ గోల్డ్‌ ఔన్స్‌కు 48.35 డాలర్లు (1.17%) పెరిగి 4,182 డాలర్లకు చేరింది. వెండి 2% కోలుకుని 60.3 డాలర్ల వద్ద ట్రేడవుతోంది.  

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

కామ్రేడ్ కళ్యాణ్ సక్సెస్‌ మీట్‌( ఫొటోలు)
photo 2

బ్లాక్ డ్రెస్‌లో విష్ణుప్రియ భీమినేని గ్లామర్.. (ఫోటోలు)
photo 3

హ్యాపీ బర్త్ డే లక్కూ.. స్పెషల్ ఫొటోలు షేర్ చేసిన హీరోయిన్ (ఫొటోలు)
photo 4

హైదరాబాద్ : ఆర్చరీ ప్రీమియర్ లీగ్ రెండో సీజన్ ప్రారంభం (ఫొటోలు)
photo 5

విజయ్ దేవరకొండ ‘రణబాలి’ సినిమా HD స్టిల్స్‌

Video

View all
Botsa Satyanarayana Comments Chandrababu Over Price Of Essential Commodities 1
Video_icon

ఇక నువ్వు మారవా బాబు..! బాబుపై విరుచుకుపడ్డ బొత్స
CJP Protest Delhi Under Heavy Police Security At Jantar Mantar 2
Video_icon

జంతర్ మంతర్ వద్ద ఉద్రిక్తత.. ఢిల్లీ మొత్తం పోలీసుల నిఘాలో
Panama Rocked By Powerful Earthquake 3
Video_icon

పనామాలో భూకంప బీభత్సం.. వరుస ప్రకంపనలతో జనం పరుగులు..
BJP Leaders Serious Comments On TV5 Murthy 4
Video_icon

TV5 మూర్తిపై బీజేపీ సీరియస్
Big Question Debate On Chandrababu Sudden Delhi Tour 5
Video_icon

2024 ఎన్నికల టెన్షన్.. భయంతో బాబు ఢిల్లీకి పరార్..
Advertisement
 