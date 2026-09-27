 బంగారం ధరల్లో భారీ మార్పు.. రూ.3000 తగ్గిన రేటు! | Gold Price Outlook Drops Sharply in A Week | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

బంగారం ధరల్లో భారీ మార్పు.. రూ.3000 తగ్గిన రేటు!

Sep 27 2026 7:03 PM | Updated on Sep 27 2026 7:10 PM

Gold Price Outlook Drops Sharply in A Week

బంగారం ధరల్లో ఎప్పటికప్పుడు ఊహకందని మార్పులు జరుగుతున్నాయి. గత వారం రోజుల్లో గోల్డ్ రేటు భారీగా తగ్గుతూ.. అదే స్థాయిలో పెరుగుతూ నేడు (ఆదివారం) స్థిరంగా ఉంది. ఈ కథనంలో ఏడు రోజుల్లో (సెప్టెంబర్ 20 నుంచి 26 వరకు) పసిడి ధరల్లో జరిగిన మార్పుల గురించి మరిన్ని వివరాలు వివరంగా తెలుసుకుందాం.

హైదరాబాద్, విజయవాడలలో సెప్టెంబర్ 20న రూ.1,55,840 వద్ద ఉన్న 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర సెప్టెంబర్ 26 నాటికి రూ.1,52,680 వద్దకు (రూ.3160 తగ్గింది) చేరింది. 22 క్యారెట్ల రేటు రూ.1,42,850 నుంచి రూ.1,39,950 వద్దకు (రూ.2900 తగ్గింది) చేరింది.

చెన్నైలో సెప్టెంబర్ 20న రూ.1,55,840 వద్ద ఉన్న 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర సెప్టెంబర్ 26 నాటికి రూ.1,52,730 వద్దకు (రూ.3110 తగ్గింది) చేరింది. 22 క్యారెట్ల రేటు రూ.1,42,850 నుంచి రూ.1,40,000 వద్దకు (రూ.2850 తగ్గింది) చేరింది.

ఢిల్లీలో కూడా బంగారం ధరల్లో గణనీయమైన మార్పు కనిపించింది. ఇక్కడ సెప్టెంబర్ 20న రూ.1,55,990 వద్ద ఉన్న 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర సెప్టెంబర్ 26 నాటికి రూ.1,52,830 వద్దకు (రూ.3160 తగ్గింది) చేరింది. 22 క్యారెట్ల రేటు రూ.1,43,000 నుంచి రూ.1,40,100 వద్దకు (రూ.2900 తగ్గింది) చేరింది.

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

'ఆదర్శ కుటుంబం'లోని నారాయణమ్మ సాంగ్ లాంచ్ (ఫొటోలు)
photo 2

భర్తతో కలిసి మలేసియా ట్రిప్‌లో హీరోయిన్ అపర్ణ(ఫొటోలు)
photo 3

'ప్యారడైజ్'లో కేసీఆర్‌ని పోలిన పాత్ర.. షూటింగ్‌లో ఇలా(ఫొటోలు)
photo 4

బర్త్‌ డే సెలబ్రేషన్స్‌ వైబ్‌లో ఉప్పెన బ్యూటీ కృతి శెట్టి (ఫోటోలు)
photo 5

‘ది ప్యారడైజ్‌’లో సంపూర్ణేష్‌ బాబు భార్యగా విషిక.. గ్లామర్‌ ఫొటోలు వైరల్‌

Video

View all
MLC Kalpalatha Reddy Reveal CM Chandrababu Conspiracy 1
Video_icon

సచివాలయ ఉద్యోగులంటే చంద్రబాబుకు ఎందుకింత కక్ష..?
Biyyapu Madhusudhan Reddy Satires On Nara Lokesh And Pawan Kalyan 2
Video_icon

పెళ్లి చూసుకున్నవాళ్లకే దిక్కులేదు... 15 ఏళ్ళు కలిసుంటారట..!
Crazy Update From Megastar KAAKA Movie 3
Video_icon

KAAKA నుంచి క్రేజీ అప్డేట్
YSRCP Sravan Wife Sharmila Reacts On Sravan Arrest 4
Video_icon

ఓ బ్రాహ్మణ్ పై కక్ష్య సాధిస్తే... వేమిరెడ్డి దంపతులు ఇది నా ఆక్రందన! శ్రావణ్ శర్మ సతీమణి
Vijayawada Police Over Action On Sachivalayam Employees 5
Video_icon

సచివాలయం ఉద్యోగులను ఎలా ఈడ్చుకెళ్తున్నారో చూడండి
Advertisement
 