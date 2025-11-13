 క్యూ2లో జీడీపీ వృద్ధి 7.2 శాతం | GDP Growth in Q2 Was 7 2 percent | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

క్యూ2లో జీడీపీ వృద్ధి 7.2 శాతం

Nov 13 2025 6:08 PM | Updated on Nov 13 2025 6:24 PM

GDP Growth in Q2 Was 7 2 percent

న్యూఢిల్లీ: దేశ జీడీపీ ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం ద్వితీయ త్రైమాసికంలోనూ (జూలై–సెప్టెంబర్‌) బలమైన పనితీరు చూపిస్తుందని, 7.2 శాతం వృద్ధిని నమోదు చేస్తుందని ఇండియా రేటింగ్స్‌ అండ్‌ రీసెర్చ్‌ (ఇండ్‌–రా) అంచనా వేసింది. ప్రైవేటు వినియోగం కీలక చోదకంగా నిలుస్తుందని తెలిపింది.

క్రితం ఆర్థిక సంవత్సరం ద్వితీయ త్రైమాసికంలో జీడీపీ వృద్ధి రేటు 5.6 శాతంగా ఉండడం గమనార్హం. ఇక ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం తొలి త్రైమాసికంలో (ఏప్రిల్‌–జూన్‌) జీడీపీ 7.8 శాతం వృద్ధిని నమోదు చేయడం తెలిసిందే. క్యూ2 జీడీపీ గణాంకాలు ఈ నెల 28న విడుదల కానున్నాయి. ‘‘ఉన్నత, మధ్యాదాయ వర్గాల వారికి ఆదాయం స్థిరంగా పెరుగుతుండడం ప్రైవేటు వినియోగానికి కీలక చోదకంగా నిలుస్తుంది. సేవల రంగం బలమైన పనితీరు, వస్తు ఎగుమతుల పెరుగుదల జీడీపీ వృద్ధిని మరింత పైకి తీసుకెళుతుంది’’అని ఇండ్‌–రా ఆర్థికవేత్త పరాస్‌ జస్రాయ్‌ పేర్కొన్నారు.

దేశీ డిమాండ్‌ బలంగా ఉండడం, ఆర్‌బీఐ అంచనాలకంటే వేగంగా రిటైల్‌ ద్రవ్యోల్బణం తగ్గుముఖం పట్టడం వేతన వృద్ధికి, వినియోగానికి మద్దతుగా నిలుస్తున్నట్టు ఈ నివేదిక తెలిపింది. ప్రైవేటు వినియోగం క్యూ2లో 8 శాతం వృద్ధి చెందొచ్చని అంచనా వేసింది. క్రితం ఆర్థిక సంవత్సరం క్యూ2లో 6.4 శాతం వృద్ధి నమోదు కాగా, ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం క్యూ1లో ఇది 7 శాతం పెరిగినట్టు తెలిపింది. ఆదాయపన్ను తగ్గింపులు సైతం వినియోగానికి మద్దతుగా నిలుస్తాయని పేర్కొంది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

నూతన వధూవరులకు వైఎస్‌ జగన్‌ ఆశీస్సులు (ఫొటోలు)
photo 2

జూబ్లీహిల్స్‌లో కొనసాగుతున్న కౌంటింగ్‌.. అభ్యర్థులు, ఏజెంట్లు బిజీ (ఫొటోలు)
photo 3

ఫ్రెషర్స్‌ డే పార్టీ.. అదరగొట్టిన అమ్మాయిలు (ఫొటోలు)
photo 4

బీచ్ ఒడ్డున సంయుక్త.. ఇంత అందమా? (ఫొటోలు)
photo 5

భర్త బర్త్ డే.. సుమ క్యూట్ పోస్ట్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Congress Lead In Jubilee Hills Election Results 1
Video_icon

రెండో రౌండ్ లో కాంగ్రెస్ 189 ఓట్ల ఆధిక్యం
NDA Crosses The Magic Figure In Bihar Election Results 2025 2
Video_icon

మ్యాజిక్ ఫిగర్ దాటి దూసుకుపోతున్న NDA
Watch Live Bihar Elections Result 3
Video_icon

Watch Live: బిహార్ ఎన్నికల ఫలితాలు
Watch Live Jubilee Hills By-Election Result 4
Video_icon

Watch Live: జూబ్లీ హిల్స్ ఉపఎన్నికల కౌంటింగ్
Sensational Facts in Yamuna Postmortem Report About Madanapalle Kidney Racket 5
Video_icon

Madanapalle: యమునకు ఒక కిడ్నీ తొలగించినట్లు పోస్టుమార్టం రిపోర్టులో వెల్లడి
Advertisement
 