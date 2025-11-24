 ఐఫోన్ 16పై రూ.13000 తగ్గింపు! | Flipkart Black Friday Sale 2025 iPhone 16 Gets Rs 13000 Price Cut | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఐఫోన్ 16పై రూ.13000 తగ్గింపు!

Nov 24 2025 5:27 PM | Updated on Nov 24 2025 5:41 PM

Flipkart Black Friday Sale 2025 iPhone 16 Gets Rs 13000 Price Cut

ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఐఫోన్ 17 సిరీస్ మొబైల్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. అయితే కొన్ని ఈ-కామర్స్ రిటైలర్లు ఐఫోన్ 16పై ఆఫర్స్ & డిస్కౌంట్స్ అందించడం ప్రారంభించారు. ఇందులో భాగంగానే.. ఫ్లిప్‌కార్ట్ బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్ 2025 సందర్భంగా ఈ మొబైల్ కొనుగోలుపై రూ. 13,000 తగ్గింపులను ప్రకటించింది.

128జీబీ ఐఫోన్16 అసలు ధర రూ. 69900 (ఫ్లిప్‌కార్ట్). ఫ్లిప్‌కార్ట్ బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్‌లో భాగంగా.. దీనిని రూ. 13000 తగ్గింపు ధరతో కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఈ డిస్కౌంట్‌లో అనేక ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్‌లతో పాటు అన్ని బ్యాంక్ ఆధారిత ఆఫర్‌లు ఉంటాయి. HDFC, SBI కార్డ్ హోల్డర్లు రూ. 5,000 వరకు తక్షణ 10% క్యాష్‌బ్యాక్‌ పొందవచ్చు. ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్‌ కింద రూ. 25000 వరకు తగ్గింపు (ఈ ధర మీరు ఎక్స్ఛేంజ్ చేసే ఫోన్ స్థితిని బట్టి ఉంటుంది) లభిస్తుంది. నో-కాస్ట్ ఈఎంఐలో భాగంగా.. 3-24 నెలల్లో చెల్లింపులు చేసుకోవచ్చు.

ఫ్లిప్‌కార్ట్ ఇతర ఐఫోన్ మోడళ్లపై కూడా డీల్‌లను అందిస్తోంది. 6.7 ఇంచెస్ పెద్ద స్క్రీన్ & పెద్ద బ్యాటరీ కలిగిన ఐఫోన్ 16 ప్లస్ ధర, డిస్కౌంట్ తర్వాత రూ.69,999 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. ఐఫోన్ 15 రూ.49,999కి, ఐఫోన్ 15 ప్లస్ రూ.59,999కి, ఐఫోన్ 14 కేవలం రూ.44,499కే అందుబాటులో ఉంది.

ఐఫోన్ 16
ఐఫోన్ 16 శక్తివంతమైన A18 చిప్, 6.1-అంగుళాల సూపర్ రెటినా XDR డిస్ప్లే కలిగిన యాపిల్ ఫోన్. ఇది 48MP ఫ్యూజన్ లెన్స్‌లతో కూడిన కెమెరా సిస్టమ్ పొందుతుంది. ఐఫోన్ 16 యాపిల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఫీచర్లకు కూడా యాక్సెస్‌ చేయగలదు. కొంత తక్కువ ధరతో ఐఫోన్ 16 కొనడానికి ఇది సరైన సమయం.

ఇదీ చదవండి: రూ. లక్ష కంటే ఖరీదైన ఐఫోన్.. సగం ధరకే!

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

బండరాయిపై యాంకర్ రష్మీ మార్నింగ్ వైబ్స్.. ఫోటోలు
photo 2

తిరుచానూరులో⁠ ⁠వైభవంగా రథోత్సవం
photo 3

Dharmendra: బాలీవుడ్‌ లెజెండ్ ధర్మేంద్ర జీవితంలో స్పెషల్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

బిజినెస్‌మ్యాన్ కుమార్తె పెళ్లి.. స్పెషల్ అట్రాక్షన్‌గా రామ్ చరణ్ (ఫొటోలు)
photo 5

చలిలో వెచ్చని టీ తాగుతున్న స్టార్‌ హీరోలు (ఫోటోలు)

Video

View all
YS Jagan Pays Condolence On Bollywood Veteran Actor Dharmendra Death 1
Video_icon

ధర్మేంద్ర మృతిపై జగన్ దిగ్భ్రాంతి
TDP Sympetizers Participating In YSRCPs One Crore Signature Campaign 2
Video_icon

చంద్రబాబుకు బిగ్ షాక్ కోటి సంతకాల సేకరణలో టీడీపీ
Excise CI Lakshmi Durgaiah YSRCP Leader Shocking Audio Leaked 3
Video_icon

Hindupur: చేతులెత్తి మొక్కుతా క్షమించు మద్యం వ్యాపారితో CI సంచలన ఆడియో
Kaile Anil Kumar Slams Chandrababu Govt over Farmers Problems 4
Video_icon

Kaile Anil Kumar: 7 లక్షల మందికి అన్నదాత కట్ రైతును చిత్రహింస పెడుతున్నారు
Muslim JAC Convener Shaik Muneer Ahmed Comments About Losing Waqf Board Lands 5
Video_icon

Shaik Muneer: కూటమి ప్రభుత్వ తీరుపై ముస్లిం జేఏసీ నేతల ఆగ్రహం
Advertisement
 