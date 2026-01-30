 వింగ్స్‌ ఇండియా 2026లో విమానాల కొనుగోలు ఒప్పందం | Flamingo Aerospace signed landmark deal at Wings India 2026 | Sakshi
వింగ్స్‌ ఇండియా 2026లో విమానాల కొనుగోలు ఒప్పందం

Jan 30 2026 8:18 AM | Updated on Jan 30 2026 8:18 AM

Flamingo Aerospace signed landmark deal at Wings India 2026

రష్యాకి చెందిన యునైటెడ్‌ ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్‌ కార్పొరేషన్‌ (యూఏసీ)తో కొనుగోలు ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నట్లు దేశీ ఏరోస్పేస్‌ సంస్థ ఫ్లెమింగో ఏరోస్పేస్‌ ఫౌండర్‌ శుభకర్‌ పప్పుల తెలిపారు. ఈ ఒప్పందం ప్రకారం తొలి దశలో ఆరు ఐఎల్‌–114–300 రకం విమానాలను కొనుగోలు చేయనున్నట్లు వివరించారు. వీటి విలువ 180–200 మిలియన్‌ డాలర్లుగా ఉంటుందని చెప్పారు.

ఈ విమానాలను పూర్తిగా దేశీయంగానే తయారు చేసేలా, సాంకేతికంగా కూడా తోడ్పడేలా ఈ భాగస్వామ్యం ఉంటుందని ఆయన చెప్పారు. ఇక్కడే విమానాల అసెంబ్లీ, కస్టమైజేషన్, మెయింటెనెన్స్‌ మొదైలనవి చేపట్టవచ్చని పేర్కొన్నారు. 2032 నాటికి వీటిని పూర్తి స్థాయిలో దేశీయంగా రూపొందించగలమన్నారు. ప్రాంతీయంగా స్వల్ప, మధ్య స్థాయి దూరాలకు ఈ 68 సీటర్ల విమానాలు అనువుగా ఉంటాయని శుభకర్‌ వివరించారు.

ఇండో–పసిఫిక్‌ ఏవియేషన్‌కి అవార్డు

జెట్‌సెట్‌గో అనుబంధ సంస్థ ఇండోపసిఫిక్‌ ఏవియేషన్‌కి ‘బెస్ట్‌ ఎన్‌ఎస్‌వోపీ–ఫిక్సిడ్‌ వింగ్స్‌’ పురస్కారం దక్కింది. నాన్‌–షెడ్యూల్డ్‌ ఏవియేషన్‌ కార్యకలాపాల్లో అత్యుత్తమ పనితీరుకు గాను సంస్థ ఈ అవార్డును దక్కించుకుంది. వింగ్స్‌ ఇండియా 2026 కార్యక్రమం సందర్భంగా జెట్‌సెట్‌గో ఫౌండర్‌ కనికా టేక్రివాల్‌కి కేంద్ర పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రి కింజరపు రామ్మోహన్‌ నాయుడు పురస్కారాన్ని అందజేశారు. రెండోసారి ఈ అవార్డును దక్కించుకోవడమనేది కచ్చితత్వానికి, భద్రతకు తామిచ్చే ప్రాధాన్యతను తెలియజేస్తుందని కనిక తెలిపారు.

