ఈఎస్‌ఐసీ కిందకు 20.36 లక్షల మంది

Sep 27 2025 9:06 AM | Updated on Sep 27 2025 9:06 AM

ESIC Membership Surge in July 2025

జులైలో 5 శాతం పెరిగిన సభ్యులు

ఎంప్లాయీస్‌ స్టేట్‌ ఇన్సూరెన్స్‌ కార్పొరేషన్‌ (ఈఎస్‌ఐసీ) నిర్వహించే సామాజిక భద్రతా పథకం (ఈఎస్‌ఐ) కిందకు జూలైలో కొత్తగా 20.36 లక్షల మంది సభ్యులు చేరారు. ఈ ఏడాది జూన్‌ నెలతో పోల్చి చూస్తే 5 శాతం వృద్ధి నమోదైంది. జూన్‌లో సభ్యుల చేరిక 19,37,314గా ఉంది. కార్మిక శాఖ ఈ వివరాలను విడుదల చేసింది.

  • 31,146 సంస్థలు కొత్తగా ఈఎస్‌ఐ పథకం కింద నమోదు చేసుకున్నాయి.

  • మొత్తం 20.36 లక్షల సభ్యుల్లో 9.85 లక్షల మంది (48 శాతం) వయసు 25 ఏళ్లలోపే ఉంది.

  • నికర మహిళా సభ్యుల చేరిక 4.33 లక్షలుగా ఉంది.

  • ఈఎస్‌ఐ పథకం కింద 88 మంది ట్రాన్స్‌జెండర్లు సైతం పేర్లను నమోదు చేసుకున్నారు.

