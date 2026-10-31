దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న కోట్లాది మంది పెన్షనర్లకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఊరటనిచ్చేందుకు రంగం సిద్ధం చేసింది. పెన్షన్ నిరంతరాయంగా అందాలంటే ఏటా సమర్పించాల్సిన ‘జీవన్ ప్రమాణ్’ డిజిటల్ లైఫ్ సర్టిఫికేట్ (డీఎల్సీ) ప్రక్రియను మరింత సరళతరం చేస్తూ కేంద్ర సిబ్బంది, పెన్షన్ల మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలో నవంబర్ 1 నుంచి భారీ స్థాయిలో దేశవ్యాప్త ప్రచార కార్యక్రమానికి చర్యలు చేపడుతోంది.
దేశ చరిత్రలోనే ఇప్పటివరకు ఎన్నడూ లేని విధంగా విస్తృత స్థాయిలో చేపట్టబోతున్న ఈ ఐదో విడత డీఎల్సీ (DLC Campaign 5.0) ప్రత్యేక ఉద్యమం నవంబర్ 1 నుంచి 30 వరకు నెల రోజుల పాటు కొనసాగనుంది. దేశంలోని దాదాపు 2,000 నగరాలు, జిల్లాలను కవర్ చేసేలా ఈ ప్రణాళికను రూపొందించారు. గ్రామీణ, మారుమూల ప్రాంతాల్లోని వృద్ధులు, అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న పెన్షనర్లు సైతం ఎటువంటి ఇబ్బందులు పడకుండా డిజిటల్ సేవలను సులభంగా పొందేలా చూడటమే ఈ కార్యక్రమ ప్రధాన ఉద్దేశం.
ఫేస్ అథెంటికేషన్ టెక్నాలజీ
గతంలో పెన్షనర్లు తమ జీవిత ధ్రువీకరణ పత్రం సమర్పించాలంటే బ్యాంకులకు లేదా నిర్దిష్ట కేంద్రాలకు వెళ్లాల్సి వచ్చేది. క్యూ లైన్లలో నిలబడలేక వృద్ధులు ఇబ్బందులు పడేవారు. ఈ సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఫేస్ అథెంటికేషన్ టెక్నాలజీని అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది.
ఆండ్రాయిడ్, ఐఓఎస్ ఆధారిత స్మార్ట్ఫోన్ల ద్వారా పెన్షనర్లు తమ ఫేస్ స్కాన్ చేసుకుని ఇంటి వద్ద నుంచే క్షణాల వ్యవధిలో డిజిటల్ లైఫ్ సర్టిఫికేట్ను జనరేట్ చేసుకునేలా సాంకేతికతను అభివృద్ధి చేశారు. దీనివల్ల ఎక్కడికీ వెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండానే డిజిటల్ మాధ్యమం ద్వారా జీవిత ప్రమాణ పత్రాన్ని సమర్పించే వెసులుబాటు లభిస్తోంది.
మెగా క్యాంపులు
పెన్షనర్ల రద్దీ ఎక్కువగా ఉండే ప్రాంతాలను గుర్తించి అక్కడ ప్రత్యేక ‘మెగా క్యాంపు’లను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఈ శిబిరాల్లో కేవలం డిజిటల్ లైఫ్ సర్టిఫికేట్ల జారీ మాత్రమే కాకుండా పెన్షనర్ల సౌలభ్యం కోసం ఆరోగ్య పరీక్షలు, ఆధార్ అప్డేట్ సేవలు కూడా అందిస్తారు. అంతేకాకుండా, నడవలేని స్థితిలో ఉన్న వృద్ధుల కోసం ప్రత్యేకంగా డోర్స్టెప్ (ఇంటి వద్దకే వచ్చి సేవలు అందించే) సదుపాయాన్ని కూడా బ్యాంకులు, సంబంధిత విభాగాలు అందుబాటులోకి తెచ్చాయి.
ప్రభుత్వ యంత్రాంగం పర్యవేక్షణ
ఈ జాతీయ స్థాయి ప్రచారాన్ని విజయవంతం చేయడానికి సిబ్బంది, పెన్షనర్ల సంక్షేమ శాఖతో పాటు డిఫెన్స్ అకౌంట్స్ కంట్రోలర్ జనరల్, టెలికమ్యూనికేషన్స్ శాఖ, రైల్వేలు, ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ వంటి ప్రధాన సంస్థలు భాగస్వామ్యంగా నిలిచాయి. ఈ కార్యక్రమ అమలు తీరును క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించేందుకు సీనియర్ అధికారులు ప్రత్యక్ష పర్యవేక్షణ చేపట్టనున్నారు. అలాగే, పెన్షనర్లకు ఎదురయ్యే సాంకేతిక ఇబ్బందులు లేదా ఫిర్యాదులను తక్షణమే పరిష్కరించేందుకు ప్రత్యేక గ్రీవెన్స్ రిడ్రెసల్ అధికారులను కూడా నియమించారు.
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