దేశవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది ప్రైవేటు ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు ఎదురుచూస్తున్న కనీస పింఛను పెంపుపై మరోసారి చర్చ మొదలైంది. ఎంప్లాయీస్ పెన్షన్ స్కీమ్ (ఈపీఎస్) కింద ప్రస్తుతం అందిస్తున్న కనీస నెలవారీ పెన్షన్ను రూ.1,000 నుంచి రూ.7,500కు పెంచాలన్న డిమాండ్ నవంబర్లో జరిగే కీలక సమావేశం ముందుకు వచ్చే అవకాశం ఉంది. దీనికి తోడు ఉద్యోగుల ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (ఈపీఎఫ్) నగదును యూపీఐ ద్వారా ఉపసంహరించుకునే సదుపాయాన్ని కూడా ఈపీఎఫ్ఓ తీసుకొచ్చేందుకు ప్రయత్నిస్తోంది. ఈ రెండు అంశాలపై ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లలో ఆసక్తి నెలకొంది.
నవంబర్ 19న కీలక సమావేశం
ఈపీఎఫ్ఓ సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీస్ (సీబీటీ) 240వ సమావేశం నవంబర్ 19న గుజరాత్లోని గిర్లో జరగనుంది. ఈ సమావేశంలో ఈపీఎస్ కనీస పెన్షన్ పెంపు అంశం చర్చకు వచ్చే అవకాశం ఉందని వార్తలు వెలువడ్డాయి. అయితే, దీనిపై తుది ఎజెండా, అధికారిక నిర్ణయం ఇంకా స్పష్టంగా వెల్లడికాలేదు.
ప్రస్తుతం ఈపీఎస్ కింద అర్హులైన పెన్షనర్లకు కనీస నెలవారీ పెన్షన్ రూ.1,000గా ఉంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం 2014 సెప్టెంబర్లో ఈ కనీస మొత్తాన్ని నిర్ణయించింది. అప్పటి నుంచి వైద్య ఖర్చులు, నిత్యావసరాల ధరలు పెరగడంతో ఈ మొత్తాన్ని పెంచాలని పెన్షనర్ల సంఘాలు, కార్మిక సంఘాలు చాలాకాలంగా కోరుతున్నాయి.
కనీస నెలవారీ పెన్షన్ను రూ.7,500కు పెంచడంతోపాటు, కరువు భత్యం (డీఏ) కూడా వర్తింపజేయాలని పలు సంఘాలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి.
వేతన పరిమితి పెంపుతో మార్పులు వస్తాయా?
ఈపీఎఫ్ఓ పరిధిలోకి వచ్చే ఉద్యోగుల తప్పనిసరి సభ్యత్వానికి సంబంధించిన వేతన పరిమితిని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇటీవల నెలకు రూ.15,000 నుంచి రూ.25,000కు పెంచింది. ఈ నిర్ణయం 2026 సెప్టెంబర్ 17 నుంచి అమల్లోకి వచ్చింది. దీనివల్ల నిబంధనలకు అనుగుణంగా అర్హత కలిగిన మరో 51 లక్షల మందికిపైగా ఉద్యోగులకు సామాజిక భద్రతా పథకాల పరిధిలోకి వచ్చే అవకాశం ఏర్పడిందని కేంద్రం తెలిపింది.
ఈ పరిణామం నేపథ్యంలో పెన్షన్ విధానంలోనూ మార్పులు వస్తాయా అన్న చర్చ జరుగుతోంది. అయితే, వేతన పరిమితి పెంపు, కనీస పెన్షన్ పెంపు రెండూ వేర్వేరు అంశాలు. పెన్షన్ పెంపుపై కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
యూపీఐతో పీఎఫ్ నగదు ఉపసంహరణ
మరోవైపు, ఈపీఎఫ్ఓ చందాదారులకు పీఎఫ్ నగదును సులభంగా పొందేలా కొత్త సదుపాయాన్ని తీసుకొచ్చేందుకు ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. బ్యాంకుల సహకారంతో యూపీఐ ద్వారా పీఎఫ్ నగదు ఉపసంహరణ ప్రక్రియను పరీక్షిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ సదుపాయాన్ని 2026 డిసెంబర్ చివరి నాటికి అధికారికంగా ప్రారంభించే అవకాశం ఉందని ప్రభుత్వ వర్గాలను ఉటంకిస్తూ మనీ కంట్రోల్ కథనం తెలిపింది.
ప్రస్తుతం పీఎఫ్ నగదు ఉపసంహరించుకోవాలంటే యూఏఎన్ పోర్టల్ ద్వారా క్లెయిమ్ సమర్పించాలి. ప్రక్రియ పూర్తయ్యాక నగదు చందాదారుడి బ్యాంకు ఖాతాలో జమ అవుతుంది. కొత్త విధానం అమల్లోకి వస్తే, యూపీఐతో అనుసంధానం ద్వారా ఉపసంహరణ ప్రక్రియ మరింత సులభమయ్యే అవకాశం ఉంది.
ఎంత వరకు విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు?
ప్రస్తుత నిబంధనల ప్రకారం, వర్తించే షరతులకు లోబడి అర్హత కలిగిన ఈపీఎఫ్ నిల్వలో 75 శాతం వరకు ఉపసంహరించుకోవచ్చు. విద్య, వివాహం, గృహనిర్మాణం వంటి అవసరాలకు సంబంధించిన ఉపసంహరణలు కూడా నిబంధనల ప్రకారం అనుమతిస్తారు. మిగిలిన కనీసం 25 శాతం మొత్తాన్ని ఖాతాలో ఉంచాలి.
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