 ఇల్లు అమ్ముతున్నారా? ఇలాంటి పొరపాట్లు అస్సలు చేయొద్దు | Common mistakes can cost lakhs in capital gains tax Tax experts warn home sellers | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఇల్లు అమ్ముతున్నారా? ఇలాంటి పొరపాట్లు అస్సలు చేయొద్దు

Aug 10 2025 10:09 AM | Updated on Aug 10 2025 10:48 AM

Common mistakes can cost lakhs in capital gains tax Tax experts warn home sellers

ఆర్థిక ఇబ్బందులతోనో లేక ఇతర కారణాల వల్లో చాలా మంది తమ ఇల్లు అమ్ముతుంటారు. ఇలా ఇంటిని అమ్మగా వచ్చిన ఆదాయంపై క్యాపిటల్‌ గెయిన్‌ ట్యాక్స్‌ వర్తిస్తుంది. అయితే కొంత మంది చేస్తున్న పొరపాట్ల వల్ల అనవసరంగా అధిక పన్ను చెల్లించాల్సి వస్తోంది.

చాలా మంది తమ ఇళ్లను విక్రయించేటప్పుడు చేసే కొన్ని ఖరీదైన తప్పులను ట్యాక్స్‌బడ్డీ డాట్‌ కామ్‌ (TaxBuddy.com) వ్యవస్థాపకుడు సుజిత్ బంగర్ ఎత్తి చూపారు. అవి గణనీయంగా అధిక పన్ను చెల్లింపులకు దారితీస్తాయి. ఇలాగే ఒక క్లయింట్‌ పన్ను మినహాయింపులను విస్మరించడంతో దాదాపు రూ .1.87 లక్షలు అదనంగా చెల్లించాల్సి వచ్చేదన్న విషయాన్ని ఇటీవల లింక్డ్ఇన్ పోస్ట్‌లో బంగర్ పంచుకున్నారు.

‘మా క్లయింట్ (రామ్) తన ఇంటి అమ్మకంపై రూ .1,87,500 అదనంగా పన్ను చెల్లించాల్సి వచ్చేది. మేము చట్టబద్ధంగా అనుమతించిన అన్ని ఖర్చులను జోడించాం.  అతని పన్ను భారాన్ని విజయవంతంగా తగ్గించాం’ అని బంగర్ పేర్కొన్నారు.

మూలధన లాభాలను లెక్కించేటప్పుడు, పన్ను చెల్లింపుదారులు తరచుగా కొనుగోలు లేదా మెరుగుదల వ్యయంలో భాగంగా అర్హతను తక్కువగా అంచనా వేస్తారని ఆయన చెప్పారు. చాలా మంది దీనిని కేవలం కొనుగోలు ధరకు పరిమితం చేస్తారు. ఆదాయపు పన్ను చట్టంలోని సెక్షన్ 55 కింద అనుమతించిన చట్టబద్ధమైన మినహాయింపులను కోల్పోతారు.

చట్టబద్ధంగా ఏ ఖర్చులను క్లెయిమ్ చేయవచ్చు?
🔸స్టాంప్ డ్యూటీ, రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజులు
🔸బ్రోకరేజీ లేదా కమిషన్
🔸మూలధన మెరుగుదల ఖర్చులు
🔸లీగల్, డాక్యుమెంటేషన్ ఛార్జీలు
🔸సొసైటీ బదిలీ ఫీజులు
🔸గృహ రుణ వడ్డీ (సెక్షన్ 24(బి) కింద ఇప్పటికే క్లెయిమ్ చేయనట్లయితే)
🔸వీటన్నింటికీ సరైన డాక్యుమెంటేషన్ ఉండాలి

ఆ క్లయింట్‌ చేసిన తప్పు ఇదే..
బంగర్‌ పేర్కొన్న క్లయింట్ చేసిన పొరపాటు ఏంటంటే.. ఇల్లు మొత్తం అమ్మకం ధర రూ .1.2 కోట్లు కాగా వాస్తవ కొనుగోలు ధర రూ .80 లక్షలను మాత్రమే నివేదించాడు. అతను విస్మరించిన ఖర్చులు ఇవే..

🔸బ్రోకరేజీలో రూ.80,000
🔸రిజిస్ట్రేషన్, స్టాంప్ డ్యూటీలో రూ.4,70,000
🔸ప్రధాన రిపేర్‌ ఖర్చులు రూ.6,00,000
🔸లీగల్ ఛార్జీలు రూ.50 వేలు
🔸హోమ్ లోన్ వడ్డీ రూ.3,00,000

"సరైన డాక్యుమెంటేషన్ ఈ ఖర్చులను గుర్తించడానికి, అతని పన్ను పరిధిలోకి వచ్చే లాభాలను గణనీయంగా తగ్గించడానికి మాకు సహాయపడింది" అని బంగర్ పేర్కొన్నారు.

👉 చదవండి: ‘ఇదే మా ఇల్లు’.. ప్రపంచంలోనే ఖరీదైన పెద్ద ప్యాలెస్‌

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

ఫిలింఫేర్‌ అవార్డ్స్..మెరిసిన అందాల భామలు (ఫొటోలు)
photo 2

సూర్య సేతుపతి ‘ఫీనిక్స్‌’ టీజర్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

ఫిలింఫేర్‌ అవార్డ్‌ ఫంక్షన్‌లో టాలీవుడ్‌ సెలబ్రిటీలు (ఫోటోలు)
photo 4

అనుపమ పరమేశ్వరన్ ‘పరదా’ ట్రైలర్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

అర్ధరాత్రి దంచికొట్టిన జడివాన.. వణికిన హైదరాబాద్‌ నగరం(ఫొటోలు)

Video

View all
Kakani Poojitha Reddy Fires On Chandrababu 1
Video_icon

జగనన్నకు మేము తోడుగా ఉండి.. ఆడబిడ్డలు అడ్డం తిరిగితే ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తాం
Chiranjeevi Birthday Wishes To Mahesh Babu 2
Video_icon

మహేష్ నువ్వు తెలుగు సినిమా కే : చిరు

MP Meda Raghunath Reddy Strong Counter To Chandrababu 3
Video_icon

ఒంటిమిట్ట YSRCP కంచుకోట.. ఇక్కడ గెలవడం బాబు తరం కాదు
Ding Dong 2 O Political Satires Comic Show 09 August 2025 4
Video_icon

Ding Dong 2.O: తండ్రీ కొడుకులు ఇద్దరూ ఇద్దరే!
TDP Goons Attack On YSRCP Leaders 5
Video_icon

గెలవలేమని తెలిసినా.. జగన్ అడ్డాలో బాబు రౌడీయిజం
Advertisement
 