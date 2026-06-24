 భూమయ్యగారిపల్లె.. సుదర్శన హోమంలో పాల్గొన్న వైఎస్‌ జగన్‌ | YS Jagan Pulivendula Bhumaiah Gari Palli Visit Updates | Sakshi
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భూమయ్యగారిపల్లె.. సుదర్శన హోమంలో పాల్గొన్న వైఎస్‌ జగన్‌

Jun 24 2026 9:17 AM | Updated on Jun 24 2026 10:32 AM

YS Jagan Pulivendula Bhumaiah Gari Palli Visit Updates

వైఎస్‌ జగన్‌ పర్యటన అప్‌డేట్స్‌..

  • లక్ష్మీనరసింహ స్వామి ఆలయానికి వైఎస్‌ జగన్‌
  • పూర్ణకుంభంతో స్వాగతం పలికిన అర్చకులు
  • ఆలయంలో దేవాలయ కలశ స్థాపనకు హాజరైన వైఎస్ జగన్
  • దేవాలయంలో కలశ శంకుస్థాపన, సుదర్శన హోమంలో పాల్గొననున్న వైఎస్ జగన్
  • ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు

👉వైఎస్‌ జగన్‌ భూమయ్యగారిపల్లెకు చేరుకున్నారు.

👉గ్రామంలో నూతనంగా నిర్మించిన గట్టు శ్రీలక్ష్మీనరసింహస్వామి ఆలయ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొననున్నారు.

👉వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత వైఎస్‌ జగన్‌ పులివెందుల పర్యటనలో ఉన్నారు. ఈ పర్యటనలో భూమయ్యగారిపల్లెలో నిర్మించిన గట్టు శ్రీలక్ష్మీనరసింహస్వామి ఆలయ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొననున్నారు. 

👉ఆలయ ప్రారంభోత్సవం అనంతరం ప్రత్యేక పూజల్లో పాల్గొంటారు. ఆలయ కార్యక్రమం అనంతరం సమీపంలోని బండలాగుడు మైదానానికి చేరుకుని రాష్ట్రస్థాయి బండలాగుడు పోటీలను ప్రారంభిస్తారు. ఈ సందర్భంగా పోటీల్లో పాల్గొనే క్రీడాకారులను, నిర్వాహకులను అభినందించనున్నారు.

👉అనంతరం వైఎస్సార్‌సీపీ సీనియర్ నాయకులు ఓబుళరెడ్డి శ్రీరామిరెడ్డి నివాసానికి వెళ్లి ఆయన కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శించనున్నారు. ఇటీవల అనారోగ్యంతో ఓబుళరెడ్డి శ్రీరామిరెడ్డి మృతి చెందిన నేపథ్యంలో వారి కుటుంబ సభ్యులకు వైఎస్ జగన్ తన ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేసి ధైర్యం చెప్పనున్నారు.

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