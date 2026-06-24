భూమయ్యగారిపల్లె.. సుదర్శన హోమంలో పాల్గొన్న వైఎస్‌ జగన్‌

వైఎస్ జగన్ పర్యటన అప్డేట్స్..
- లక్ష్మీనరసింహ స్వామి ఆలయానికి వైఎస్ జగన్
- పూర్ణకుంభంతో స్వాగతం పలికిన అర్చకులు
- ఆలయంలో దేవాలయ కలశ స్థాపనకు హాజరైన వైఎస్ జగన్
- దేవాలయంలో కలశ శంకుస్థాపన, సుదర్శన హోమంలో పాల్గొననున్న వైఎస్ జగన్
- ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు
👉వైఎస్ జగన్ భూమయ్యగారిపల్లెకు చేరుకున్నారు.
👉గ్రామంలో నూతనంగా నిర్మించిన గట్టు శ్రీలక్ష్మీనరసింహస్వామి ఆలయ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొననున్నారు.
👉వైఎస్సార్సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ పులివెందుల పర్యటనలో ఉన్నారు. ఈ పర్యటనలో భూమయ్యగారిపల్లెలో నిర్మించిన గట్టు శ్రీలక్ష్మీనరసింహస్వామి ఆలయ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొననున్నారు.
👉ఆలయ ప్రారంభోత్సవం అనంతరం ప్రత్యేక పూజల్లో పాల్గొంటారు. ఆలయ కార్యక్రమం అనంతరం సమీపంలోని బండలాగుడు మైదానానికి చేరుకుని రాష్ట్రస్థాయి బండలాగుడు పోటీలను ప్రారంభిస్తారు. ఈ సందర్భంగా పోటీల్లో పాల్గొనే క్రీడాకారులను, నిర్వాహకులను అభినందించనున్నారు.
👉అనంతరం వైఎస్సార్సీపీ సీనియర్ నాయకులు ఓబుళరెడ్డి శ్రీరామిరెడ్డి నివాసానికి వెళ్లి ఆయన కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శించనున్నారు. ఇటీవల అనారోగ్యంతో ఓబుళరెడ్డి శ్రీరామిరెడ్డి మృతి చెందిన నేపథ్యంలో వారి కుటుంబ సభ్యులకు వైఎస్ జగన్ తన ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేసి ధైర్యం చెప్పనున్నారు.