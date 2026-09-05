 ఉపాధ్యాయులందరికీ వైఎస్‌ జగన్‌ శుభాకాంక్షలు | Ys Jagan Extends Teachers Day 2026 Greetings All Teachers | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఉపాధ్యాయులందరికీ వైఎస్‌ జగన్‌ శుభాకాంక్షలు

Sep 5 2026 9:24 AM | Updated on Sep 5 2026 9:36 AM

Ys Jagan Extends Teachers Day 2026 Greetings All Teachers

సాక్షి, తాడేపల్లి: టీచర్స్ డే సందర్భంగా గురువులకు వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. మన భవిష్యత్తుకు నిజమైన శిల్పులు ఉపాధ్యాయులే. విద్యాబోధనతో పాటు విద్యార్థుల్లో కలలను రేకెత్తించి.. విలువలను పెంపొందిస్తూ మంచి భవిష్యత్తును నిర్మించుకునే.. ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కల్పించేది గురువులే’’ అని వైఎస్‌ జగన్‌ పేర్కొన్నారు.

డాక్టర్‌ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్‌ జయంతి సందర్భంగా ఆయనకు ఘన నివాళులు. చిన్నారులను జ్ఞానవంతులుగా, సాధికారులుగా తీర్చిదిద్దేందుకు అంకితభావంతో కృషి చేస్తున్న ప్రతి గురువుకీ హృదయపూర్వక అభినందనలు. ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు’’ అంటూ వైఎస్ జగన్ ట్వీట్‌ చేశారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

శ్రీకృష్ణాష్టమి వేడుకలు.. రాధా వేషధారణలో అనసూయ(ఫోటోలు)
photo 2

హాయ్ మూవీ మూడ్‌లో నయనతార పోజులు.. ఫోటోలు
photo 3

బ్యూటీఫుల్ శారీలో హీరోయిన్ ప్రియమణి అందాలు.. ఫోటోలు
photo 4

కృష్ణుడు వచ్చేశాడోచ్.. క్యూట్ డ్రెస్సుల్లో సందడి చేసిన సినీ ప్రముఖుల పిల్లలు! (ఫొటోలు)
photo 5

చిన్ని కృష్ణుడిగా కిరణ్ అబ్బవరం కొడుకు.. క్యూట్‌నెస్‌కు నెటిజన్లు ఫిదా!

Video

View all
Calf Was Seen Trying To Drink Milk From A Cow Image 1
Video_icon

ఫ్లెక్సీని చూసి తన తల్లి అనుకొని.. పాల కోసం ఆకలితో లేగదూడ తంటాలు
Jada Sravan Kumar Strong Warning To Vangalapudi Anitha 2
Video_icon

నువ్వు జోక్యం చేసుకుంటే.. నీ హోంమినిస్టర్ పోస్ట్ ఊడిపోతుంది..!
Chandrababu Govt Blocks Sakshi TV Social Media Accounts 3
Video_icon

సాక్షి టీవీ సోషల్ మీడియా అకౌంట్లను బ్లాక్ చేయించిన కూటమి సర్కార్
Gangaram Big Shock To TDP MLA Daggubati Prasad In Anantapur 4
Video_icon

దగ్గుపాటి ప్రసాద్ కు గంగారాం షాక్!
Garam Garam Varthalu Bus Driver Emotional Video 5
Video_icon

బస్సును ముద్దాడిండు డ్రైవరన్న
Advertisement
 