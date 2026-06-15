 భట్టికి వైఎస్‌ జగన్‌ జన్మదిన శుభాకాంక్షలు | YS Jagan Extends Birthday Wishes To Bhatti Vikramarka | Sakshi
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భట్టికి వైఎస్‌ జగన్‌ జన్మదిన శుభాకాంక్షలు

Jun 15 2026 11:04 AM | Updated on Jun 15 2026 11:12 AM

YS Jagan Extends Birthday Wishes To Bhatti Vikramarka

సాక్షి, తాడేపల్లి: నేడు తెలంగాణ డిప్యూటీ సీఎం మల్లు భట్టి విక్రమార్క పుట్టినరోజు. ఈ సందర్భంగా వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్.. భట్టి విక్రమార్కకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. వైఎస్‌ జగన్‌ ఎక్స్‌ వేదికగా..‘దీర్ఘాయుష్షు,  ఆయురారోగ్యాలు,  సుఖ సంతోషాలుతో వర్ధిల్లాలని కోరుకుంటూ’ విషెస్‌ చెప్పారు. 

 

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