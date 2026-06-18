సాయి కేసులో.. సీఐ, సీపీ, ఏసీపీ, డీజీపీకి కూడా భాగం ఉంది : వైఎస్‌ జగన్‌

సాక్షి,కృష్ణలంక: పోలీసుల లాకప్డెత్లో ప్రాణాలు కోల్పోయిన సాయికృష్ణ కుటుంబాన్ని వైఎస్ జగన్ పరామర్శించారు. అనంతరం వైఎస్ జగన్ మీడియాతో మాట్లాడారు. మే 9న సాయిని పోలీసులు తీసుకెళ్లారు. గంటలు గడుస్తున్న కొద్ది కుమారుడికి ఏమైందోనన్న ఆందోళనతో ఆ తల్లి పోలీసుల్ని ఆశ్రయించారు. పోలీసులు మీ కొడుకుకు ఫోటో దండేసుకోమని పోలీసులు చెప్పారు. విజయవాడ నడిబొడ్డున దారుణ ఘటన జరిగింది. సాయికృష్ణ కేసులో సీపీ, ఏసీపీ, సీఐ ఇందులో ఉన్నాడు. డీజీపీ కూడా దీంతో సంబంధం ఉంది. మే నెలల ఇలాంటి ఘటనలే రెండు జరిగాయి.
తన కుమారుడి విషయంలో న్యాయం చేయాలని కోరుతూ లాయర్తో కలిసి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఆ ఫిర్యాదును చెత్తబుట్టలో వేశారు. సీఐని సస్పెండ్ చేశారంటే సాయిని చంపారనే కదా. సీఐ నాగరాజు వల్ల ఇద్దరు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అలాంటి సీఐపై చర్యలు తీసుకోకుండా కంటితుడుపు చర్య కింద సస్పెండ్ చేస్తారా?. సాయికృష్ణ తప్పు చేస్తే కోర్టులు శిక్షిస్తాయి. కానీ పోలీసులు చట్టాన్ని చేతులోకి తీసుకున్నారు. ప్రాణాలు తీశారు. సాయికృష్ణ కుటుంబానికి న్యాయసహాయం చేస్తాం.