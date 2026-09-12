 చీటింగ్‌ కేసులో రమానందనకు నోటీస్‌ | Youtuber Rama Nandana Notice Issued | Sakshi
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చీటింగ్‌ కేసులో రమానందనకు నోటీస్‌

Sep 12 2026 9:37 AM | Updated on Sep 12 2026 9:37 AM

Youtuber Rama Nandana Notice Issued

ప్రకాశం జిల్లా: లండన్‌లో ఉ­ద్యో­గం ఇప్పిస్తానంటూ నమ్మబలికి రూ.లక్షల్లో వసూలు చేసి మో­సగించిన వ్యవహారంలో యూట్యూబర్‌ రమానందనపై ప్రకాశం జిల్లా అద్దంకి పోలీసుస్టేషన్‌లో కేసు నమోదైంది. మండలంలోని పేరాయిపాలేనికి చెందిన యు.శ్రీనివాసరావు కోడలికి లండన్‌­లో ఉద్యోగం ఇప్పిస్తానని, ఇప్పటికే ఎంతోమందికి ఇప్పించానని యూ­ట్యూబర్‌ రమానందన నమ్మబలికా­రు. 

ఇందుకు రూ.10.50 లక్షలు ఖర్చవుతుంద­ని చెప్పడంతో శ్రీనివాసరావు కుటుంబ సభ్యులు తొలుత ఆమె సూ­చించిన బ్యాంకు ఖాతాకు రూ.­లక్ష, అనంతరం రూ.9.50 లక్షల నగదు జమ చేశారు. ఎంతకాలమైనా ఉద్యో­గం ఇప్పించకపోగా, కనీసం నగదు తి­రి­గి ఇవ్వకుండా కాలయాపన చేస్తుండటంతో మోసపోయా­మ­ని గ్రహించిన బాధితురాలి మామ శ్రీని­వాసరావు పోలీసులను ఆశ్రయించారు. ఈ మేరకు జూలై 4న ఆమెపై చీటింగ్‌ కేసు నమోదైంది. ఈ నేపథ్యంలో యూట్యూబర్‌ రమానందన­కు అద్దంకి పోలీసుస్టేషన్‌లో ఈ నెల 17న విచారణకు హాజరుకావాలంటూ శుక్రవా­రం పోలీసులు నోటీస్‌ జారీ చేశారు. 

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