సాక్షి, చెన్నై: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి పెట్టుబడులకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని లీక్ చేస్తున్నారన్న ఆరోపణలపై తమిళనాడు గైడెన్స్ సంస్థలోని 15 మందిని తొలగించారని, వీరిలో కొందరిని మంత్రి నారా లోకేశ్ ఆదేశాల మేరకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక అభివృద్ధి మండలిలో చేర్చుకున్నారని వెలువడిన వార్తల నేపథ్యంలో ఇరు రాష్ట్రాల మంత్రులు సోషల్ మీడియా వేదికగా చేసిన పోస్ట్లు చర్చనీయాంశమయ్యాయి.
లోకేశ్ ఒక పోస్ట్ చేస్తూ, పెట్టుబడులకు సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్ అత్యంత రహస్య వ్యూహం లీకైందంటూ వ్యాఖ్యానించారు. ‘పెట్టుబడిదారులకు అదే రోజు సమాధానం ఇవ్వడమే ఆ వ్యూహం’ అని పేర్కొంటూ.. ‘ఎవరైనా సరే.. ఈ వ్యూహాన్ని స్వేచ్ఛగా కాపీ చేసుకోవచ్చు’ అని పేర్కొన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో తమిళనాడు పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి సెల్వి ఎస్ కీర్తన సోషల్ మీడియా వేదికగా మరో పోస్ట్ పెట్టారు. ‘త్వరిత స్పందనలు మంచివే. కానీ క్షేత్రస్థాయిలో వేగవంతమైన కార్యాచరణ ఇంకా ఉత్తమం. చర్యలే ముఖ్యం’ అని బదులిచ్చారు. కేవలం పెట్టుబడికి హామీలు ఇవ్వడమే కాకుండా, వాటిని క్షేత్రస్థాయిలో అమలు చేయడం, పరిశ్రమల ద్వారా యువతకు ఉద్యోగాలు కల్పించడమే తమ ప్రభుత్వ స్పష్టమైన లక్ష్యమని తెలిపారు. ఈ పోస్ట్ లోకేశ్ను ఉద్దేశించి చేసిందేనన్న విశ్లేషణలు వెలువడుతున్నాయి.
మంత్రి కీర్తన గత ఎన్నికల సమయంలో తెలుగుదేశం పార్టీకి ప్రచార వ్యూహకర్తగా ఉండటం ఇక్కడ గమనార్హం. దీంతో ఈ మొత్తం ‘లీక్’ వ్యవహారంపై సమగ్ర విచారణ జరిపించాలని తమిళనాడు ప్రతిపక్షాలు డిమాండ్ చేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో గైడెన్స్ ఉద్యోగులెవరూ మూకుమ్మడిగా రాజీనామాలు చేయలేదని, ఇవన్నీ కేవలం పుకార్లు మాత్రమేనని సంస్థ ఒక అధికారిక ప్రకటనలో స్పష్టం చేయడం కొసమెరుపు.