ఫీల్డ్‌ అసిస్టెంట్ల ‘సామూహిక’ ధర్నాతో విజయవాడలో హైటెన్షన్‌

సాక్షి, విజయవాడ: సామూహిక రాయబారం పేరుతో విజయవాడ పంచాయతీ కమిషనర్ కార్యాలయం వద్ద ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్లు ధర్నాకు దిగారు. పెండింగ్ బకాయిలు విడుదల చేయాలని, వేతనాలు పెంచాలని, ఉద్యోగ భద్రత కల్పించాలని ప్రధాన డిమాండ్లతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వివిధ ప్రాంతాల నుంచి ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్లు పెద్ద సంఖ్యలో విజయవాడకు తరలివస్తున్నారు. దీంతో పంచాయతీ కమిషనర్ కార్యాలయం పరిసరాల్లో ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది.
తమ సమస్యలను ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లేందుకు సామూహికంగా తరలివచ్చిన ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్లు కార్యాలయం వద్ద ధర్నా చేపట్టేందుకు సిద్ధమయ్యారు. పెండింగ్లో ఉన్న బకాయిలను వెంటనే చెల్లించాలని, తమ వేతనాలను పెంచాలని వారు కోరుతున్నారు. అలాగే ఉద్యోగ భద్రతకు సంబంధించి స్పష్టమైన హామీ ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
రాష్ట్రంలోని వివిధ జిల్లాలు, ప్రాంతాల నుంచి ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్లు విజయవాడకు చేరుకుంటుండటంతో కార్యాలయం పరిసరాల్లో సందడి నెలకొంది. పెద్ద సంఖ్యలో ఆందోళనకారులు ఒకే చోటకు చేరడంతో పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు. పంచాయతీ కమిషనర్ కార్యాలయం వద్ద భారీగా పోలీసు బలగాలను మోహరించారు.
ధర్నాకు అనుమతులు, ఆందోళనకారుల రాకపోకలు, కార్యాలయం వద్ద పరిస్థితిని పోలీసులు పర్యవేక్షిస్తున్నారు. ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు చోటుచేసుకోకుండా ముందస్తు చర్యలు చేపట్టారు. మరోవైపు తమ డిమాండ్లపై ప్రభుత్వం స్పందించే వరకు ఆందోళన కొనసాగిస్తామని ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్లు చెబుతున్నారు.
పెండింగ్ బకాయిల విడుదల, వేతనాల పెంపు, ఉద్యోగ భద్రత.. మూడు ప్రధాన డిమాండ్లతో ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్లు పెద్ద ఎత్తున విజయవాడకు చేరుకోవడంతో పంచాయతీ కమిషనర్ కార్యాలయం వద్ద పరిస్థితి ఉత్కంఠగా మారింది. పోలీసుల భారీ మోహరింపుతో అక్కడ హైటెన్షన్ వాతావరణం కనిపిస్తోంది.
ఇదీ చదవండి: బుర్రిపాలెంలో అసత్య హరి‘చంద్రుడు’