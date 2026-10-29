 ఏ ముఖం పెట్టుకుని ఓట్ల కోసం వచ్చారు? | TDP Leaders Face Public Resistance During Election Campaigning: AP | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఏ ముఖం పెట్టుకుని ఓట్ల కోసం వచ్చారు?

Oct 29 2026 4:26 AM | Updated on Oct 29 2026 4:26 AM

TDP Leaders Face Public Resistance During Election Campaigning: AP

టీడీపీ నేతలను నిలదీస్తున్న మహిళల

ప్రచారానికి వెళ్లిన టీడీపీ నేతలకు చుక్కెదురు   

వేగూరు వసంతపురంలో మహిళల తిరుగుబాటు  

కోవూరు: ఎన్నికల ప్రచారానికి వెళ్లిన టీడీపీ నాయకులకు ప్రజల నుంచి తీవ్ర ప్రతిఘటన ఎదురైంది. ‘ఓట్లు వేసిన తర్వాత మా మీద కేసులు పెట్టి, మమ్మల్ని రోడ్డు మీద పోనీయకుండా చేశారు. మా కొట్టాలు పడగొట్టించారు. గ్రామంలో ఫ్లెక్సీ విషయంలో ఎటువంటి సంబంధం లేకపోయినా కేసులు పెట్టించారు. ఇప్పుడు ఏ ముఖం పెట్టుకుని ఓట్ల కోసం వచ్చారు. మర్యాదగా వెనక్కి వెళ్లండి’ అంటూ మహిళలు టీడీపీ నేతలపై విరుచుకుపడ్డారు. 

ఈ ఘటన శ్రీపొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా కోవూరు మండలం వేగూరు పంచాయతీలోని వసంతపురంలో మంగళవారం చోటుచేసుకుంది. ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా స్థానిక టీడీపీ నేతలు సుబ్బానాయుడు, జెడ్పీటీసీ అభ్యర్థి గుత్తికొండ వెంకయ్య, మాజీ సర్పంచ్‌తోపాటు కరేటి శ్రీనివాసులు ఆ గ్రామానికి వెళ్లడంతో మా వాడలకు రావొద్దని ప్రజలు తిరుగుబాటు చేయడంతో ఒక్కసారిగా వాతావరణం వేడెక్కింది.

 దీంతో టీడీపీ నాయకులు ‘శాంతించండి.. మాట్లాడుదాం’ అని బతిమాలుకున్నా.. చెప్పులతో కొడుతామంటూ తీవ్రస్థాయిలో మహిళలు తిరుగబడ్డారు. దీంతో అక్కడి నుంచి టీడీపీ నేతలు వెనుదిరిగారు. టీడీపీ నాయకులను స్థానికులు నిలదీస్తున్న వీడియో సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్‌గా మారింది.  

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

అర్నబ్ తుపాను విధ్వంసం.. కోనసీమ జిల్లా అతలాకుతలం (ఫోటోలు)
photo 2

‘KilleR’ సినిమా 1 కోటి రూపాయల కాంటెస్ట్ ప్రెస్‌మీట్ (ఫోటోలు)
photo 3

‘దొంగ నా కొడుకు’ మూవీ సాంగ్ లాంచ్ (ఫోటోలు)
photo 4

స్టాక్‌ మార్కెట్‌లోకి జియో.. అంబానీ కుటుంబంలో వెల్లివిరిసిన ఆనందాలు (ఫోటోలు)
photo 5

ప్రీ-రిలీజ్ వేడుకలో మెరిసిన హీరోయిన్ నివేదా పేతురాజ్ (ఫోటోలు)

Video

View all
Abhishek Sharma's 35 Ball Century Stuns Pakistan Cricketers 1
Video_icon

అభిషేక్ విధ్వంసం! పాక్ క్రికెటర్లు ఫిదా!
Visakha Weather Department Officer PLN Murthy About Arnab Cyclone 2
Video_icon

IMD హెచ్చరిక... కోస్తా కొట్టుకుపోయేలా తుఫాన్ బీభత్సం
SRH Kavya Anirudh Wedding Reception 3
Video_icon

కావ్య-అనిరుధ్ పెళ్లి .. అతిథుల లిస్ట్ లో ఏకైక టాలీవుడ్ హీరో

YS Manohar Reddy About YS Jagan Comments In Pulivendula Meeting 4
Video_icon

పులివెందులలో YSRCP ఘన విజయం పక్కా... జగన్ ఇచ్చిన ధైర్యంతో... !
Devulapalli Amar SENSATIONAL Comments On Chandrababu Over conspiracy On AP Local Body Election 5
Video_icon

ఎన్నికల రిగ్గింగ్ విన్నా కానీ.. నామినేషన్ ల రిగ్గింగ్ ఇప్పుడే చూస్తున్నా...
Advertisement
 