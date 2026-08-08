 AP: ఆర్టీసీ జేఏసీకి ఉద్యోగ, కార్మిక సంఘాల మద్దతు | Support from Employee and Labor Unions for RTC JAC | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

AP: ఆర్టీసీ జేఏసీకి ఉద్యోగ, కార్మిక సంఘాల మద్దతు

Aug 8 2026 6:08 PM | Updated on Aug 8 2026 6:16 PM

Support from Employee and Labor Unions for RTC JAC

విజయవాడ:: ఏపీఎస్‌ ఆర్టీసీ ప్రైవేటీకరణకు వ్యతిరేకంగా గత నెలలో వేల సంఖ్యలో సంతకాలు సేకరించిన జేఏసీ.. ఇప్పుడు తమ పోరుబాటను మరింత ఉధృతం చేసే దిశగా అడుగులు వేస్తోంది. దీనిలో భాగంగా కార్యచరణ రూపొందిస్తున్న ఆర్టీసీ జేఏసీ.. తమ భవిష్యత్‌ ఉద్యమాలకు కార్మిక సంఘాల మద్దతు కోరుతుంది.  ఈ మేరకు ఆర్టీసీ ఉద్యోగుల సమస్యలకు సంబంధించి ఉద్యోగ, కార్మిక సంఘాల నేతలను ఆర్టీసీ జేఏసీ నేతలు కలిశారు. 

ఏపీజేఏసీ అమరావతి, ఏఐటీయూసీ, సీఐటీయూ, హెడ్‌మాస్టర్స్ అసోసియేషన్ నేతలను కలిసి వారి మద్దతు కోరారు. ఆర్టీసీ జేఏసీ ఉద్యమాలకు పూర్తి మద్దతు ఇస్తామని ఉద్యోగ, కార్మిక సంఘాల నేతలు ప్రకటించారు. ఆర్టీసీ జేఏసీ ఉద్యమాలకు మద్దతు ఇస్తామని హామీ ఇచ్చారు. రేపు, ఎల్లుండి( ఆగస్టు9, 10వ తేదీల్లో) ఇతర సంఘాల నేతలను కలిసి మద్దతు కోరనుంది ఆర్టీసీ జేఏసీ.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

వేశ్య పాత్రలో అదరగొట్టిన వామికా గబ్బి.. ఈ బ్యూటీ బ్యాగ్‌గ్రౌండ్‌ తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 2

సూర్య ‘విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్’ మూవీ HD స్టిల్స్
photo 3

హైదరాబాద్ : అమ్మవారికి బంగారు బోనం సమర్పించిన కొణిదెల నిహారిక .. ఫొటోలు వైరల్
photo 4

హైదరాబాద్ లో సందడి చేసిన ‘కాంతారా’ ఫేమ్‌ రుక్మిణి వసంత్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

‘కొరియన్‌ కనకరాజు’ సినిమా సక్సెస్‌ సెలబ్రేషన్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
Lakshmi Parvathi Slams Chandrababu 1
Video_icon

నీ కంటే అడుక్కున్నవాడు నయం..! బాబు,లోకేష్ ని ఏకిపారేసిన లక్ష్మీ పార్వతి
Sake Sailajanath On DSC Scam 2
Video_icon

అన్యాయం జరిగిన వారికి ఉద్యోగాలు ఇవ్వాల్సిందే
RBI Issues Key Directions on Personal Loan EMI Recovery 3
Video_icon

లోన్ తీసుకున్నారా? ఇక EMI వేధింపులు ఉండవు
Medico Priyanka’s Health Condition Critical 4
Video_icon

కండిషన్ క్రిటికల్ చివరి ప్రయత్నాలు
Vallabhaneni Vamsi Strong Reaction On TDP Leaders Attack 5
Video_icon

ఈ దీక్షా శిబిరం వద్దకు వచ్చాక నాకు మా అమ్మా నాన్నలు గుర్తొచ్చారు
Advertisement
 