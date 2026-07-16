 ఏపీకి చల్లని కబురు.. ఆ జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు | Rains In Andhra Pradesh For Three Days: IMD | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఏపీకి చల్లని కబురు.. ఆ జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు

Jul 16 2026 3:43 PM | Updated on Jul 16 2026 3:43 PM

Rains In Andhra Pradesh For Three Days: IMD

సాక్షి, విశాఖపట్నం: వాయువ్య బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం బలపడింది. ఏపీలో మూడు రోజుల పాటు తేలికపాటి వర్షాలు కురుస్తాయని భారత వాతావరణ శాఖ(ఐఎండీ) వెల్లడించింది. దక్షిణ కోస్తా జిల్లాల్లో వడగాల్పులు ఉండే ఛాన్స్ ఉందని పేర్కొంది. తీరం వెంబడి గాలులు కొనసాగుతున్నాయి. శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, మన్యం జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని ఐఎండీ తెలిపింది.

కాగా, జులైలోనూ ఎండలు, ఉక్కపోతతో ఇబ్బందులు పడుతున్న తెలంగాణ ప్రజలకు వాతావరణ శాఖ చల్లటి కబురు అందించింది. ఒడిశా సమీపంలో ఏర్పడిన బలమైన అల్పపీడనం ప్రభావంతో రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని.. ముఖ్యంగా సాయంత్రం నుంచి రాత్రి వేళల్లో అక్కడక్కడ చినుకులు పడే అవకాశం ఉండగా.. ఇటు రాజధాని హైదరాబాద్‌లోనూ వర్షం కురిసే అవకాశముదని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.

అల్పపీడనం ప్రభావంతో తెలంగాణలో వాతావరణం మేఘావృతంగా మారే అవకాశం ఉంది. తూర్పు, పశ్చిమ, దక్షిణ తెలంగాణ జిల్లాల్లో సాయంత్రం నుంచి రాత్రి వరకు అక్కడక్కడ తేలికపాటి వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేస్తోంది. ఉత్తర, తూర్పు తెలంగాణ జిల్లాల్లో ఉదయం నుంచి మధ్యాహ్నం వరకు కొన్ని ప్రాంతాల్లో చిరుజల్లులు పడే అవకాశాలున్నాయి.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

లండన్‌లో మా తమ్ముడి ఆట చూశా.. అది చాలు! (ఫొటోలు)
photo 2

‘చెన్నై లవ్‌స్టోరీ’ ప్రెస్‌మీట్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

'ఓ.! సుకుమారి' ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 4

హైదరాబాద్‌ మారథాన్‌కు ‘సిల్వర్‌ స్టాండర్డ్‌’ గుర్తింపు (ఫొటోలు)
photo 5

రాధిక భర్త శరత్‌కుమార్ బర్త్ ‍డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Corona Case Updates In AP 1
Video_icon

ఏపీలో పెరుగుతున్న కరోనా కేసులు..?
YS Jagan Discuss With YSRCP MPs Key Issues 2
Video_icon

ఎంపీలతో YS జగన్ చర్చించిన అంశాలు
Heavy Rains in AP 3
Video_icon

బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం.. ఏపీలో భారీ వర్షాలు
Negligence In Papikondalu Boat Journey 4
Video_icon

ప్రమాదకరంగా పాపికొండలు బోటు ప్రయాణం
CM Vijay Strong Warning To Ministers Against Corruption 5
Video_icon

మంత్రులకు సీఎం విజయ్ వార్నింగ్
Advertisement
 