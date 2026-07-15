 తునిలో పట్టాలు తప్పిన గూడ్స్.. పలు రైళ్లకు అంతరాయం | A goods train derailed near Tuni railway station in the Kakinada district | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

తునిలో పట్టాలు తప్పిన గూడ్స్.. పలు రైళ్లకు అంతరాయం

Jul 17 2026 12:00 AM | Updated on Jul 17 2026 12:00 AM

A goods train derailed near Tuni railway station in the Kakinada district

కాకినాడ జిల్లా తుని రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలో ఐరన్ లోడ్‌తో వెళ్తున్న గూడ్స్ రైలు పట్టాలు తప్పింది. వంతెన దాటి లూప్‌లైన్‌లోకి వస్తుండగా ఈ ప్రమాదం సంభవించింది.  రైలులోని ఒక బోగీ అదుపుతప్పి పట్టాలు తప్పి పక్కకు ఒరిగింది. దీంతో విశాఖపట్నం నుంచి విజయవాడ వైపు వెళ్లే పలు రైళ్ల రాకపోకలకు అంతరాయం కలిగింది. 

సమాచారం అందుకున్న రైల్వే సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని, పట్టాలు తప్పిన వ్యాగన్‌ను తొలగించి ట్రాక్‌ను పునరుద్ధరించే పనుల్లో నిమగ్నమయ్యారు. అయితే ఈ ప్రమాదం లూప్‌లైన్ సమీపంలో జరగడంతో ఒక పెద్ద ప్రమాదం తప్పినట్లయింది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

గుడ్‌ నైట్ హీరోయిన్ మీతా రఘునాథ్ స్మైలీ లుక్స్.. ఫోటోలు
photo 2

వైట్ శారీలో హీరోయిన్ ప్రీతి ముకుందన్ అందాలు.. ఫోటోలు
photo 3

లండన్‌లో మా తమ్ముడి ఆట చూశా.. అది చాలు! (ఫొటోలు)
photo 4

‘చెన్నై లవ్‌స్టోరీ’ ప్రెస్‌మీట్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

'ఓ.! సుకుమారి' ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Posani Krishna Murali Exclusive Interview 1
Video_icon

ఆపరేషన్ అరుణారెడ్డి పై పోసాని మురళీ Exclusive Interview
Ambati Rambabu Fire's On Chandrababu & AP Police At Mudragada Last Rites Incident 2
Video_icon

ప్రభుత్వ లాంఛనాలు తీసుకోకపోతే ముద్రగడ ఫ్యామిలీపై కేసు పెడతారా..
US President Trump Warns Iran 3
Video_icon

బ్రేకింగ్: ఇరాన్‌కు ట్రంప్ హెచ్చరిక.. పరిస్థితి ఉద్రిక్తం!
Ananthapuram Police Arrest Srikanth 4
Video_icon

సోషల్ మీడియా కార్యకర్త శ్రీకాంత్ ఎక్కడ..?
New Zealand Issues Tsunami Warning After 6.3-Magnitude Earthquake 5
Video_icon

న్యూజిలాండ్‌లో భూకంపం... సునామీ హెచ్చరిక జారీ
Advertisement
 