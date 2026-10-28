సాక్షి,విజయవాడ: రాష్ట్రంలో ఉత్కంఠ రేపుతున్న స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల పోలింగ్, కౌంటింగ్ తేదీలు మారాయి. బుధవారం రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ అత్యున్నత స్థాయి సమావేశం నిర్వహించింది. ఈ సమావేశంలో నవంబర్ 5న ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ ఎన్నికల పోలింగ్, నవంబర్ 7న ఎన్నికల కౌంటింగ్ నిర్వహించాలని రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ అనిల్ చంద్ర పునేఠ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
ఇటీవల ఎన్నికల సంఘం పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల పోలింగ్ను అక్టోబర్ 28 నుంచి నవంబర్ 1వ తేదీకి, ఓట్ల లెక్కింపును అక్టోబర్ 30 నుంచి నవంబర్ 3వ తేదీకి వాయిదా వేసింది. ముందుగా ప్రకటించిన షెడ్యూల్ ప్రకారం నవంబర్ 3వ తేదీన పరిషత్ పోలింగ్ ఉన్నందున.. ఒకే సమయంలో ఎన్నికల నిర్వహణలో తలెత్తే పరిపాలనా పరమైన ఇబ్బందులను దృష్టిలో ఉంచుకుని పరిషత్ ఎన్నికల పోలింగ్, ఓట్ల లెక్కింపు తేదీలను కూడా వాయిదా వేయాలని ఎన్నికల సంఘం నిర్ణయించింది.
ఇదీ చదవండి : మీరేం ఎస్ఈసీ!