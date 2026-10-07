 రేపు స్థానిక ఎన్నికలపై ఎస్‌ఈసీ కీలక భేటీ | AP State Election Commission Meeting on Local Elections | Sakshi
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రేపు స్థానిక ఎన్నికలపై ఎస్‌ఈసీ కీలక భేటీ

Oct 7 2026 6:03 AM | Updated on Oct 7 2026 6:03 AM

AP State Election Commission Meeting on Local Elections

సాక్షి, అమరావతి: స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ఏర్పాట్లను రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్‌ (ఎస్‌ఈసీ) మరింత ముమ్మరం చేసింది. రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్‌ అనిల్‌చంద్రపునేఠ ఎన్నికల నిర్వహణకు సంబంధించి క్షేత్ర స్థాయిలో కొనసాగుతున్న ఏర్పాట్లను సమీక్షించేందుకు గురువా­రం విజయవాడలోని రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్‌ కార్యాలయంలో కలెక్టర్లు, ఎస్పీలు, వివిధ నగ­ర పోలీసు కమిషనర్లతో పాటు ఆయా జిల్లాల జెడ్పీ సీఈవోలు, డీపీవోలు, నగర, పట్టణ ము­న్సిపల్‌ కమిషనర్లతో కీలక సమావేశం నిర్వహించనున్నారు. 

బుధవారమే ఈ సమావేశం నిర్వహణకు ఏర్పాటు చేయగా, రాష్ట్ర మంత్రి­వర్గ సమావేశం కారణంగా సమావేశం మరుసటి రోజుకు వాయిదా పడింది.   

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