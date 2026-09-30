 శెభాష్‌.. కానిస్టేబుల్‌ సురేంద్రకుమార్‌! | Constable Risks His Life To Save Passenger From Falling Under Moving Train In Anantapur, Check More Details Inside | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

శెభాష్‌.. కానిస్టేబుల్‌ సురేంద్రకుమార్‌!

Sep 30 2026 12:06 PM | Updated on Sep 30 2026 12:27 PM

Anantapur Constable Saves Passenger From Moving Train Andhra Pradesh

ప్రాణాలు కాపాడిన కానిస్టేబుల్‌ సురేంద్రకుమార్‌తో.. రవి

ప్రాణాలకు తెగించి ప్రయాణికుడి ప్రాణాలు కాపాడిన వైనం

ఆంధ్రప్రదేశ్‌: ప్రమాదవశాత్తు రైలు కిందపడబోయిన ఓ ప్రయాణికుడిని సకాలంలో ఓ కానిస్టేబుల్‌ పక్కకు లాగి ప్రాణాలు కాపాడాడు. వివరాల్లోకి వెళితే... అనంతపురంలోని భైరవనగర్‌ నివాసి రవి బండలు కొట్టి కుటుంబాన్ని పోషించుకునేవాడు. తిరుపతికి వెళ్లేందుకు సిద్ధమైన ఆయన మంగళవారం ఉదయం 9.40 గంటలకు అనంతపురం రైల్వే స్టేషన్‌కు చేరుకున్నాడు. అప్పటికే గుంతకల్లు నుంచి తిరుపతికి వెళ్లే ప్యాసింజర్‌ (57404) రైలు ప్లాట్‌ఫాం విడుస్తోంది.

గమనించిన రవి పరుగున వెళ్లి కదిలే రైలులో ఎక్కేందుకు ప్రయత్నించి అదుపు తప్పాడు. అదే సమయంలో చేతికి అందిన కంపార్ట్‌మెంట్‌ తలుపు హ్యాండిల్‌ పట్టుకుని కిందకు వేలాడుతూ ఉండగా రైలు వేగం అందుకుంది. అదే సమయంలో తన ఉన్నతాధికారిని (ఎస్‌ఐ)ని రైల్వే స్టేషన్‌లో వదిలేందుకు వచ్చిన ట్రాఫిక్‌ కానిస్టేబుల్‌ సురేంద్రకుమార్‌ వెంటనే స్పందించి, పరుగున వెళ్లి రవిని పక్కకు లాగేందుకు ప్రయత్నించాడు.

అయితే భయంతో తలుపు హ్యాండిల్‌ను రవి గట్టిగా పట్టుకోవడంతో సురేంద్రకుమార్‌ పరిస్థితి కూడా కాసేపు సంక్లిష్టంలో పడింది. చివరకు తన ప్రాణాన్ని కూడా లెక్కచేయకుండా సురేంద్రకుమార్‌ రైలు పక్కనే పరుగు తీస్తూ రవిని ప్లాట్‌ఫాం పైకి లాగేశాడు. చిన్నపాటి గాయాలతో ప్రాణాపాయం నుంచి రవి బయటపడ్డాడు. ఈ దృశ్యాన్ని చూసిన పలువురు కానిస్టేబుల్‌ సురేంద్రకుమార్‌ను అభినందనలతో ముంచెత్తారు.

ఇదీ చదవండి: రష్యాలో మావాళ్లు.. రక్షించండి!

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

చెమట చిందిస్తూ.. కండలు చూపిస్తూ తిలక్‌ వర్మ (ఫొటోలు)
photo 2

'డిసి' ఫేమ్ వామికా గబ్బి బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)
photo 3

లేత గులాబీ రంగు చీరలో నిహారిక మెరుపులు (ఫొటోలు)
photo 4

వైరల్ మూవీ.. కీర్తి సురేశ్ 'డోరోతి' జ్ఞాపకాలు (ఫొటోలు)
photo 5

'డోంట్ ట్రబుల్ ద ట్రబుల్' ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌లో ఎన్టీఆర్(ఫొటోలు)

Video

View all
Gorantla Madhav Fires on AP Police 1
Video_icon

బాబు తొత్తులుగా మారారు.. పోలీసుల పై గోరంట్ల మాధవ్ ఫైర్
Attempt To Trap Students In Ongole 2
Video_icon

ప్రకాశం జిల్లాలో విద్యార్థినుల ట్రాప్ నకు యత్నం
AP Secretariat Employee Sensational Video 3
Video_icon

అక్టోబర్ 2 డెడ్ లైన్.. నేను చనిపోయినా పర్లేదు.. సచివాలయ ఉద్యోగి సంచలన వీడియో
Digital Arrest Scam In Vijayawada City 4
Video_icon

పోలీసుల మంటూ.. రూ 10 కోట్లు కొట్టేసిన సైబర్ కేటుగాళ్లు
LIC Retirement Scheme Get Rs 25000 Monthly Pension 5
Video_icon

నెలకు 25,000 పెన్సన్! LIC అదిరిపోయే స్కీమ్?
Advertisement
 