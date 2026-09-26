సాక్షి, గుంటూరు: ‘‘అధికారులు వస్తారు.. పోతారు.. గ్రామ కంఠం విషయంలో తొలిరోజు నుంచి మాకు నష్టమే. బంగారం బిస్కెట్లు, డబ్బులు ఇచ్చినవారికి కిలో మీటర్ దూరం కూడా గ్రామకంఠం కిందే ఇచ్చారు. గతాన్ని తవ్వితే చాలా ఇబ్బందులు వస్తాయని పెమ్మసాని చెప్పారు. గతంలో జరిగింది అధికారుల పొరపాటు కాదు.. రాజకీయ ప్రేరేపితంతోనే ఇచ్చారు’’ అంటూ అమరావతి రైతులు మండిపడ్డారు.
అసైన్డ్ భూములు , ఎండోమెంట్ భూములు, లంక భూములు , గ్రామకంఠం భూముల మీద సిట్ విచారణ జరిపించాలి. వీటన్నింటికీ మూల కారకుడు మంత్రి నారాయణ. నారాయణకు రైతు బాధలు తెలియవు. నారాయణ కార్పొరేట్ వ్యవస్థ నుంచి వచ్చాడు. రైతులను మభ్య పెట్టి లబ్ధి పొందడం తప్ప నారాయణ మరొకటి తెలియదు. మంత్రి నారాయణపై సిట్ విచారణ జరపాలి’’ అని అమరావతి రైతులు డిమాండ్ చేశారు.
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