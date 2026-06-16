 స్పెయిన్‌ను నిలువ‌రించిన అడ్డుగోడ‌.. 40 ఏళ్ల వోజిన్హా విన్యాసాలు (ఫోటోలు) | Cape Verde Goalkeeper Vozinha In FIFA World Cup 2026 | Sakshi
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స్పెయిన్‌ను నిలువ‌రించిన అడ్డుగోడ‌.. 40 ఏళ్ల వోజిన్హా విన్యాసాలు (ఫోటోలు)

Jun 16 2026 10:35 AM | Updated on Jun 16 2026 10:42 AM

Cape Verde Goalkeeper Vozinha In FIFA World Cup 20261
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ఫిఫా ప్ర‌పంచ‌క‌ప్‌లో (FIFA World Cup 2026) అనామ‌క జ‌ట్టు కేప్ వెర్డె.. మాజీ చాంపియ‌న్‌, ప్ర‌పంచ మూడో ర్యాంక‌ర్‌ స్పెయిన్‌ను నిలువ‌రించి సంచ‌ల‌నం న‌మోదు చేసింది.

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మ్యాచ్ డ్రా అయిన‌ప్ప‌టికీ కేప్ వెర్డె ఖాతాలో ఇది విజ‌యం కిందే లెక్క‌. మ్యాచ్‌లో నిజ‌మైన హీరో మాత్రం 40 ఏళ్ల గోల్ కీప‌ర్ వోజిన్హా. (Goalkeeper Vozinha)

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మ్యాచ్ ఆద్యంతం స్పెయిన్ ఆట‌గాళ్ల‌కు అడ్డుగోడ‌లా నిలిచిన వోజిన్హా ఏడుసార్లు బంతి గోల్‌పోస్టు వెళ్ల‌కుండా స‌మ‌ర్థంగా అడ్డుకున్నాడు.

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ఈ దెబ్బ‌తో అత‌డి ఇన్‌స్టాగ్రామ్ అకౌంట్లో ఫాలోవ‌ర్ల సంఖ్య 50 వేల నుంచి 5 మిలియ‌న్ల‌కు చేరుకోవ‌డం విశేషం.

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