 ఆపరేషన్‌ ‘తిలక్‌’.. ఫైనల్‌లో పాక్‌ను మట్టికరిపించిన భారత్‌ (ఫొటోలు) | Asia Cup cricket final between India and Pakistan at Dubai International Cricket Stadium | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఆపరేషన్‌ ‘తిలక్‌’.. ఫైనల్‌లో పాక్‌ను మట్టికరిపించిన భారత్‌ (ఫొటోలు)

Sep 29 2025 7:15 AM | Updated on Sep 29 2025 7:15 AM

Asia Cup cricket final between India and Pakistan at Dubai International Cricket Stadium1
1/28

ఆసియా కప్‌ టి20 టోర్నీలో భారత్‌ విజేతగా నిలిచింది. ఓవరాల్‌గా టోర్నీ చరిత్రలో 9వ సారి టైటిల్‌ను సొంతం చేసుకుంది.

Asia Cup cricket final between India and Pakistan at Dubai International Cricket Stadium2
2/28

ఆదివారం హోరాహోరీగా సాగిన ఫైనల్లో భారత్‌ 5 వికెట్ల తేడాతో పాకిస్తాన్‌ను చిత్తు చేసింది. టాస్‌ ఓడి ముందుగా బ్యాటింగ్‌కు దిగిన పాకిస్తాన్‌ 19.1 ఓవర్లలో 146 పరుగులకే ఆలౌటైంది.

Asia Cup cricket final between India and Pakistan at Dubai International Cricket Stadium3
3/28

అనంతరం భారత్‌ 19.4 ఓవర్లలో 5 వికెట్లకు 150 పరుగులు చేసి గెలిచింది. ‘ప్లేయర్‌ ఆఫ్‌ ద మ్యాచ్‌’ తిలక్‌ వర్మ (53 బంతుల్లో 69 నాటౌట్‌; 3 ఫోర్లు, 4 సిక్స్‌లు) అజేయ అర్ధ సెంచరీ సాధించగా... శివమ్‌ దూబే (22 బంతుల్లో 33; 2 ఫోర్లు, 2 సిక్స్‌లు), సంజు సామ్సన్‌ (21 బంతుల్లో 24; 2 ఫోర్లు, 1 సిక్స్‌) అండగా నిలిచి విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించారు.

Asia Cup cricket final between India and Pakistan at Dubai International Cricket Stadium4
4/28

Asia Cup cricket final between India and Pakistan at Dubai International Cricket Stadium5
5/28

Asia Cup cricket final between India and Pakistan at Dubai International Cricket Stadium6
6/28

Asia Cup cricket final between India and Pakistan at Dubai International Cricket Stadium7
7/28

Asia Cup cricket final between India and Pakistan at Dubai International Cricket Stadium8
8/28

Asia Cup cricket final between India and Pakistan at Dubai International Cricket Stadium9
9/28

Asia Cup cricket final between India and Pakistan at Dubai International Cricket Stadium10
10/28

Asia Cup cricket final between India and Pakistan at Dubai International Cricket Stadium11
11/28

Asia Cup cricket final between India and Pakistan at Dubai International Cricket Stadium12
12/28

Asia Cup cricket final between India and Pakistan at Dubai International Cricket Stadium13
13/28

Asia Cup cricket final between India and Pakistan at Dubai International Cricket Stadium14
14/28

Asia Cup cricket final between India and Pakistan at Dubai International Cricket Stadium15
15/28

Asia Cup cricket final between India and Pakistan at Dubai International Cricket Stadium16
16/28

Asia Cup cricket final between India and Pakistan at Dubai International Cricket Stadium17
17/28

Asia Cup cricket final between India and Pakistan at Dubai International Cricket Stadium18
18/28

Asia Cup cricket final between India and Pakistan at Dubai International Cricket Stadium19
19/28

Asia Cup cricket final between India and Pakistan at Dubai International Cricket Stadium20
20/28

Asia Cup cricket final between India and Pakistan at Dubai International Cricket Stadium21
21/28

Asia Cup cricket final between India and Pakistan at Dubai International Cricket Stadium22
22/28

Asia Cup cricket final between India and Pakistan at Dubai International Cricket Stadium23
23/28

Asia Cup cricket final between India and Pakistan at Dubai International Cricket Stadium24
24/28

Asia Cup cricket final between India and Pakistan at Dubai International Cricket Stadium25
25/28

Asia Cup cricket final between India and Pakistan at Dubai International Cricket Stadium26
26/28

Asia Cup cricket final between India and Pakistan at Dubai International Cricket Stadium27
27/28

Asia Cup cricket final between India and Pakistan at Dubai International Cricket Stadium28
28/28

# Tag
Asia Cup 2025 ind vs pak Ind vs pak final match tilak varma team india Hardik Pandya photo gallery
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

ఆపరేషన్‌ ‘తిలక్‌’.. ఫైనల్‌లో పాక్‌ను మట్టికరిపించిన భారత్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

చిన్ని అద్భుతం రాబోతోంది : స్టార్‌ సింగర్‌, ఫోటోలు వైరల్‌

photo 3

సీమంతం వేడుకలో టాలీవుడ్ హీరోయిన్ (ఫొటోలు)
photo 4

శ్రీమహాచండీ దేవి అలంకరణలో దుర్గమ్మ
photo 5

ప్రియుడిని పెళ్లి చేసుకున్న పాప్ సింగర్ సెలెనా (ఫొటోలు)

Video

View all
Big Shock To Chandrababu TDP Key Leaders Joins YSRCP 1
Video_icon

చంద్రబాబుకు భారీ షాక్.. YSRCPలో చేరిన TDP కీలక నేతలు
India Team Refuse To Take Asia Cup Trophy 2
Video_icon

పాక్ కు చెంపదెబ్బ.. ట్రోఫీ నిరాకరించిన భారత్
Gudivada Amarnath Strong Counter To Balakrishna Comments In AP Assembly 3
Video_icon

అన్నని తిడితే మీకు సిగ్గులేదా..? పవన్, నాగబాబుకు గుడివాడ కౌంటర్
TDP Targets YSRCP Activist Narreddy Venkat Reddy 4
Video_icon

వెంకట్ రెడ్డిని చంపేస్తాం..
Team India Grand Victory On Pakistan In Asia Cup 2025 5
Video_icon

ఫైనల్ లో పాక్ ను చీల్చి చెండాడిన భారత్
Advertisement