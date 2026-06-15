'అందరి చూపు అటువైపే' ఏముంది అక్కడ..(ఫొటోలు)

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కర్నూలు నగరంలోని రాంబొట్ల దేవాలయ సమీపం కుమ్మరిగేరి నాగులకట్ట వద్ద రావిచెట్టుకు కన్ను రూపంలో ఏర్పడిన ఆకృతి విశేషంగా ఆకర్శిస్తోంది.
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ఈ చెట్టుకు వందేళ్లకు పైగా చరిత్ర ఉన్నట్లు స్థానికులు చెబుతున్నారు. రావిచెట్టును దత్తాత్రేయ స్వరూపంగా భావిస్తూ ప్రజలు నిత్యం పూజలు నిర్వహిస్తుంటారు.
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ఈ నేపథ్యంలో చెట్టుకున్న ఓ కొమ్మకు మనిషిని పోలిన విధంగా కన్ను ఆకారం ఏర్పడటం ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తోంది. స్థానిక చిన్నారులు దీన్ని గమనించి కాలనీవాసులకు చెప్పడంతో వారి ద్వారా విషయం నగరమంతటా పాకుతోంది.
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నగర ప్రజలు పెద్ద సంఖ్యలో అక్కడికి వెళ్లి రావిచెట్టును దర్శించుకుంటున్నారు. కాల మహిమ అని పలువురు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తున్నారు. మరికొందరు ఈ దృశ్యాన్ని తమ సెల్ఫోన్లలో చిత్రీకరించి సోషల్మీడియాలో పోస్టులు పెడుతున్నారు.
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ఫొటోలు– సాక్షి ఫొటోగ్రాఫర్, కర్నూలు