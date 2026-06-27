 నెల్లూరు : ఘనంగా రొట్టెల పండుగ ప్రారంభం (ఫొటోలు) | Huge Crowd at Bara Shaheed Dargah to celebrate Rottela Panduga in Nellore | Sakshi
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నెల్లూరు : ఘనంగా రొట్టెల పండుగ ప్రారంభం (ఫొటోలు)

Jun 27 2026 7:23 AM | Updated on Jun 27 2026 8:46 AM

Huge Crowd at Bara Shaheed Dargah to celebrate Rottela Panduga in Nellore1
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నెల్లూరులో కులాలు, మతాలకతీతంగా నిర్వహించుకునే వరాల, కోర్కెల రొట్టెల పండుగ (Rottela Panduga) శుక్రవారం ఘనంగా ప్రారంభమైంది.

Huge Crowd at Bara Shaheed Dargah to celebrate Rottela Panduga in Nellore2
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కోర్కెలు తీరిన భక్తులు రొట్టెలు వదిలేందుకు... కొత్త కోర్కెలతో రొట్టెలు తీసుకునేందుకు వచ్చిన భక్తులతో బారాషహీద్‌ దర్గా ప్రాంగణం తొలి రోజు కిటకిటలాడింది. వరాల రొట్టె­లు మార్చుకునే స్వర్ణాల చెరువు భక్తులతో నిండిపోయింది.

Huge Crowd at Bara Shaheed Dargah to celebrate Rottela Panduga in Nellore3
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రాష్ట్రంలో వివిధ ప్రాంతాలవారు, కర్ణాటక, తమిళనాడు, కేరళ, ఉత్తరప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర, తెలంగాణ తదితర రాష్ట్రాల నుంచి భక్తులు భారీగా తరలివచ్చారు.

Huge Crowd at Bara Shaheed Dargah to celebrate Rottela Panduga in Nellore4
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స్వర్ణాల చెరువులో పుణ్యస్నానాలు ఆచరించి తమ కోర్కెల రొట్టెలను మార్పిడి చేసుకున్నారు.

Huge Crowd at Bara Shaheed Dargah to celebrate Rottela Panduga in Nellore5
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Huge Crowd at Bara Shaheed Dargah to celebrate Rottela Panduga in Nellore6
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Huge Crowd at Bara Shaheed Dargah to celebrate Rottela Panduga in Nellore7
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Huge Crowd at Bara Shaheed Dargah to celebrate Rottela Panduga in Nellore8
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Huge Crowd at Bara Shaheed Dargah to celebrate Rottela Panduga in Nellore9
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Huge Crowd at Bara Shaheed Dargah to celebrate Rottela Panduga in Nellore10
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Huge Crowd at Bara Shaheed Dargah to celebrate Rottela Panduga in Nellore11
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Huge Crowd at Bara Shaheed Dargah to celebrate Rottela Panduga in Nellore12
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Huge Crowd at Bara Shaheed Dargah to celebrate Rottela Panduga in Nellore13
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Huge Crowd at Bara Shaheed Dargah to celebrate Rottela Panduga in Nellore14
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Huge Crowd at Bara Shaheed Dargah to celebrate Rottela Panduga in Nellore15
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Huge Crowd at Bara Shaheed Dargah to celebrate Rottela Panduga in Nellore16
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Huge Crowd at Bara Shaheed Dargah to celebrate Rottela Panduga in Nellore17
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Huge Crowd at Bara Shaheed Dargah to celebrate Rottela Panduga in Nellore18
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Huge Crowd at Bara Shaheed Dargah to celebrate Rottela Panduga in Nellore19
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Huge Crowd at Bara Shaheed Dargah to celebrate Rottela Panduga in Nellore20
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Huge Crowd at Bara Shaheed Dargah to celebrate Rottela Panduga in Nellore21
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Huge Crowd at Bara Shaheed Dargah to celebrate Rottela Panduga in Nellore22
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Huge Crowd at Bara Shaheed Dargah to celebrate Rottela Panduga in Nellore23
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Huge Crowd at Bara Shaheed Dargah to celebrate Rottela Panduga in Nellore24
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Huge Crowd at Bara Shaheed Dargah to celebrate Rottela Panduga in Nellore25
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Huge Crowd at Bara Shaheed Dargah to celebrate Rottela Panduga in Nellore26
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Huge Crowd at Bara Shaheed Dargah to celebrate Rottela Panduga in Nellore27
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Huge Crowd at Bara Shaheed Dargah to celebrate Rottela Panduga in Nellore28
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# Tag
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