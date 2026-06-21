 ఫాదర్స్ డే స్పెషల్.. టాలీవుడ్ సెలబ్రిటీలు ఇలా (ఫొటోలు) | Father’s Day Special: Tollywood Celebrities and Their Fathers (Photos) | Sakshi
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ఫాదర్స్ డే స్పెషల్.. టాలీవుడ్ సెలబ్రిటీలు ఇలా (ఫొటోలు)

Jun 21 2026 6:00 PM | Updated on Jun 21 2026 6:11 PM

Father’s Day Special: Tollywood Celebrities and Their Fathers (Photos)1
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ఫాదర్స్ డే సందర్భంగా టాలీవుడ్ హీరోహీరోయిన్లు కాజల్, లావణ్య త్రిపాఠి, యష్, దిల్ రాజు కుమార్తె తదితరులు క్యూట్ అండ్ స్వీట్ పోస్టులు పెట్టారు...

Father’s Day Special: Tollywood Celebrities and Their Fathers (Photos)2
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Father’s Day Special: Tollywood Celebrities and Their Fathers (Photos)3
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Father’s Day Special: Tollywood Celebrities and Their Fathers (Photos)4
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Father’s Day Special: Tollywood Celebrities and Their Fathers (Photos)5
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Father’s Day Special: Tollywood Celebrities and Their Fathers (Photos)6
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Father’s Day Special: Tollywood Celebrities and Their Fathers (Photos)7
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Father’s Day Special: Tollywood Celebrities and Their Fathers (Photos)8
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Father’s Day Special: Tollywood Celebrities and Their Fathers (Photos)9
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Tollywood Hero Yash Kajal Aggarwal Dil raju Varun Tej Lavanya Tripathi Vignesh Shivan Viral Pic
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