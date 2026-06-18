 అనార్కలి.. చీర.. కుర్తా.. ఏదైనా సరే మృణాల్ తర్వాతే (ఫొటోలు) | Anarkali ,Saree or Kurta After Mrunal, No One Does It Better Photos.. | Sakshi
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అనార్కలి.. చీర.. కుర్తా.. ఏదైనా సరే మృణాల్ తర్వాతే (ఫొటోలు)

Jun 18 2026 4:12 PM | Updated on Jun 18 2026 4:21 PM

Anarkali ,Saree or Kurta After Mrunal, No One Does It Better Photos..1
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అనార్కలి డ్రస్, చీరలో, కుర్తాలో హీరోయిన్ మృణాల్ ఠాకుర్ కనువిందు చేసింది. ఆ ఫొటోలని సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంది.

Anarkali ,Saree or Kurta After Mrunal, No One Does It Better Photos..2
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Anarkali ,Saree or Kurta After Mrunal, No One Does It Better Photos..3
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Anarkali ,Saree or Kurta After Mrunal, No One Does It Better Photos..4
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Anarkali ,Saree or Kurta After Mrunal, No One Does It Better Photos..5
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Anarkali ,Saree or Kurta After Mrunal, No One Does It Better Photos..6
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Anarkali ,Saree or Kurta After Mrunal, No One Does It Better Photos..7
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Anarkali ,Saree or Kurta After Mrunal, No One Does It Better Photos..8
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Anarkali ,Saree or Kurta After Mrunal, No One Does It Better Photos..9
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Anarkali ,Saree or Kurta After Mrunal, No One Does It Better Photos..10
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photo 1

అనార్కలి.. చీర.. కుర్తా.. ఏదైనా సరే మృణాల్ తర్వాతే (ఫొటోలు)
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