అనార్కలి.. చీర.. కుర్తా.. ఏదైనా సరే మృణాల్ తర్వాతే (ఫొటోలు)

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Jun 18 2026 4:12 PM | Updated on Jun 18 2026 4:21 PM
అనార్కలి డ్రస్, చీరలో, కుర్తాలో హీరోయిన్ మృణాల్ ఠాకుర్ కనువిందు చేసింది. ఆ ఫొటోలని సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంది.
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