 ఫ్యామిలీతో కలిసి ప్రణీత మాల్దీవులు ట్రిప్ (ఫొటోలు) | Actress Pranitha Glows In Maldives Family Vacation Photos | Sakshi
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ఫ్యామిలీతో కలిసి ప్రణీత మాల్దీవులు ట్రిప్ (ఫొటోలు)

Jun 16 2026 6:43 PM | Updated on Jun 16 2026 6:43 PM

Actress Pranitha Glows In Maldives Family Vacation Photos1
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'అత్తారింటికి దారేది' ఫేమ్ హీరోయిన్ ప్రణీత.. భర్త, పిల్లలతో కలిసి మాల్దీవులు వెళ్లిపోయింది. ఆ ఫొటోలని ఇన్ స్టాలో పోస్ట్ చేసింది.

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# Tag
Actress Pranitha maldives vacation Photos
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