 భర్తతో వెకేషన్‌ ఎంజాయ్ చేస్తోన్న హీరోయిన్ మెహరీన్ (ఫొటోలు) | Actress Mehreen enjoying a vacation with Her Husband Photos | Sakshi
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భర్తతో వెకేషన్‌ ఎంజాయ్ చేస్తోన్న హీరోయిన్ మెహరీన్ (ఫొటోలు)

Jul 3 2026 6:54 PM | Updated on Jul 3 2026 7:05 PM

Actress Mehreen enjoying a vacation with Her Husband Photos1
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టాలీవుడ్ హీరోయిన్ మెహరీన్ ప్రస్తుతం ఫుల్‌గా రెస్ట్ తీసుకుంటోంది.

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తన భర్తతో కలిసి వేకేషన్‌ ఎంజాయ్ చేస్తోంది.

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దీనికి సంబంధించిన ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది.

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# Tag
Actress Mehreen Enjoying vacation husband Photos
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