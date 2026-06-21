 ‘సాక్షి’ ఆధ్వర్యంలో యోగా వేడుకలు (ఫొటోలు) | Yoga celebrations organized by Sakshi News Photos | Sakshi
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‘సాక్షి’ ఆధ్వర్యంలో యోగా వేడుకలు (ఫొటోలు)

Jun 21 2026 9:45 AM | Updated on Jun 21 2026 10:54 AM

Yoga celebrations organized by Sakshi News Photos1
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కూకట్‌పల్లి ఇందు ఫార్ట్యూన్‌ ఫీల్డ్‌ గార్డెన్స్‌లో ‘సాక్షి’ ఆధ్వర్యంలో యోగా దినోత్సవం

Yoga celebrations organized by Sakshi News Photos2
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