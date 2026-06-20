 హైదరాబాద్‌ : చూడ చక్కగా..అబ్బుర పరిచే ఇంటీరియర్‌ డిజైన్లు (ఫొటోలు) | IIID Showcase Insider X HITEX Exhibition Centre | Sakshi
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హైదరాబాద్‌ : ‘ఐఐఐడీ షోకేస్‌ ఇన్‌సైడర్‌ ఎక్స్‌’ ప్రదర్శన (ఫొటోలు)

Jun 20 2026 8:01 AM | Updated on Jun 20 2026 8:01 AM

IIID Showcase Insider X HITEX Exhibition Centre1
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హైదరాబాద్‌ : అందమైన గ్రానైట్‌ బొమ్మలు..అబ్బుర పరిచే ఇంటీరియర్‌ డిజైన్లు..వావ్‌ అనిపించే నిర్మాణరంగ థీమ్‌లతో ‘ఐఐఐడీ షోకేస్‌ ఇన్‌సైడర్‌ ఎక్స్‌’ ప్రదర్శన ఆకట్టుకుంది.

IIID Showcase Insider X HITEX Exhibition Centre2
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మాదాపూర్‌: హైదరాబాద్‌ నగరం గ్లోబల్‌ గమ్యస్థానంగా మారుతోందని మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్‌ తెలిపారు. మాదాపూర్‌లోని హైటెక్స్‌లో శుక్రవారం ‘ఐఐఐడీ షోకేస్‌ ఇన్‌సైడర్‌ ఎక్స్‌’ను ఆయన ప్రారంభించారు.

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ఈ ప్రదర్శన ద్వారా ఆర్కిటెక్టులు, ఇంటీరియర్‌ డిజైనర్లు, డెవలపర్లు, బిల్డర్లు, ఇంటి యజమానులు అవగాహన పెంచుకోవచ్చన్నారు.

IIID Showcase Insider X HITEX Exhibition Centre4
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దేశవ్యాప్తంగా 11వేల మందికి పైగా నిపుణులను ఒకచోటుకు చేర్చే అగ్రగామి డిజైన్‌ సంస్థ ఐఐఐడీ అన్నారు. 150 మందికి పైగా ఎగ్జిబిటర్లు పాల్గొనడంతోపాటు 300కు పైగా ప్రముఖ ఉత్పత్తులు అందుబాటులో ఉంటాయన్నారు.

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# Tag
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