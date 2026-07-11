 ‘ముల్కనూరు’కు జాతీయ అవార్డు | - | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

‘ముల్కనూరు’కు జాతీయ అవార్డు

Jul 11 2026 7:13 AM | Updated on Jul 11 2026 7:13 AM

‘ముల్కనూరు’కు జాతీయ అవార్డు

భీమదేవరపల్లి: ముల్కనూరు సహకార సంఘం ప్రతిష్టాత్మకమైన జాతీయ అవార్డును కై వసం చేసుకుంది. అసోసియేటెడ్‌ చాంబర్స్‌ ఆఫ్‌ కామర్స్‌ అండ్‌ ఇండస్ట్రీ ఆఫ్‌ ఇండియా ఆధ్వర్యంలో హైదరాబాద్‌లోని ఇక్రిసాట్‌ వేదికగా గురు, శుక్రవారాల్లో జరిగిన ‘ఇండియా సీడ్‌ ట్రేడ్‌ – ఇన్నోవేషన్‌ సమ్మిట్‌ 2026’లో ముల్కనూరుకు ‘ఫార్మర్‌–సెంట్రిక్‌ ఇంపాక్ట్‌ ఎక్స్‌లెన్స్‌’ అవార్డు లభించింది. సుస్థిర వ్యవసాయం, ప్రపంచ విత్తన వాణిజ్యం, ఆవిష్కరణలపై నిర్వహించిన ఈ సదస్సులో దేశవ్యాప్తంగా వందలాది ప్రముఖ విత్తన కంపెనీలు, వ్యవసాయ సంస్థల ప్రతినిధులు, రంగ నిపుణులు పాల్గొన్నారు. సమగ్ర విత్తన విలువ గొలుసు విధానం ద్వారా రైతుల జీవనోపాధిని మెరుగుపర్చడంలో ముల్కనూరు సంఘం చేసిన అసాధారణ కృషికి గాను ఈ అవార్డు దక్కింది.

అవార్డు ప్రదానం

రైతు–కేంద్రీకృత కార్యక్రమాలతో వ్యవసాయ రంగానికి ముల్కనూరు అందిస్తున్న సేవలను కొనియాడుతూ, ఇక్రిసాట్‌ డైరెక్టర్‌ జనరల్‌ డాక్టర్‌ హిమాన్షు పాఠక్‌ చేతుల మీదుగా శుక్రవారం జనరల్‌ మేనేజర్‌ మారుపాటి రాంరెడ్డి ఈ అవార్డును అందుకున్నారు. ఈసందర్భంగా ముల్కనూరు సహకార సంఘం చైర్మన్‌ అలిగిరెడ్డి ప్రవీణ్‌రెడ్డి మాట్లాడుతూ, ‘ఇంతటి ప్రతిష్టాత్మక జాతీయ వేదికపై ముల్కనూరు సహకార సంఘం సేవలకు గుర్తింపు లభించడం యావత్‌ తెలంగాణకే గర్వకారణం. ఈ అవార్డును సంఘంలోని రైతు–సభ్యులు, ఉద్యోగులు, భాగస్వాములందరికీ అంకితం చేస్తున్నాం’అని అన్నారు.

ఫార్మర్‌–సెంట్రిక్‌ ఇంపాక్ట్‌

ఎక్స్‌లెన్స్‌ అవార్డు

అందుకున్న జీఎం మారుపాటి రాంరెడ్డి

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

బోనీ కపూర్ కూతురి వెడ్డింగ్ రిసెప్షన్‌లో సినీ తారల సందడి (ఫోటోలు)

photo 2

యూకే అంబాసిడర్‌తో పూనమ్ కౌర్ సందడి (ఫోటోలు)
photo 3

సంక్రాంతికి వస్తున్నాం ఫేమ్ బుల్లిరాజు బర్త్‌ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫోటోలు)
photo 4

డిఫరెంట్‌ అవుట్‌ఫిట్‌లో హీరోయిన్ నిషా అగర్వాల్..ఫోటోలు
photo 5

నాగబంధంలో అనసూయ.. అరుదైన స్టిల్స్ చూశారా? (ఫోటోలు)

Video

View all
Advocate Bala Comments On DCM Pawan Kalyan Over Prashna Ravan Arrest 1
Video_icon

పవన్ కళ్యాణ్ డిప్యూటీ సీఎంకు అనర్హుడు..! ప్రశ్న రావణ్ పై పెట్టిన కేసు నిలవదు
Jupudi Prabhakar Rao Sensational Comments On Prashna Ravan Uapa Case 2
Video_icon

మా పార్టీ కి రావణ్ కు ఉన్న సంబంధం ఇదే..! జూపూడి సంచలన కామెంట్స్
Thopudurthi Prakash Reddy Brother Rajasekhar Reddy Release From Jail 3
Video_icon

జైలు నుండి తోపుదుర్తి ప్రకాష్ రెడ్డి సోదరుడు విడుదల
Big Question Debate On UAPA Case Against Ravan Wont Hold Up In The Court 4
Video_icon

పవన్ కు బిగ్ షాక్.. రావణ్ పై ఉపా కేసు నిలవదు.. ఇదిగో సాక్ష్యం
China Facing Huge Problems With Floods 5
Video_icon

చైనాకు చుక్కలు..! ఒక వైపు వరదలు.. మరోవైపు విషసర్పాలు
Advertisement
 