సాక్షి, హైదరాబాద్: నైరుతి ప్రభావంతో.. తెలంగాణలో మరోసారి వర్షాలు విస్తరించనున్నాయి. జులై మొదటి వారం దాకా విస్తారంగా పడతాయని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేస్తోంది. ఇప్పటికే పలు జిల్లాల్లో ఇప్పటికే జడి వానలు కురుస్తుండగా.. మరికొద్ది గంటల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ పరిశీలకులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇటు హైదరాబాద్లోనూ వాన మొదలు కావడంతో అధికార యంత్రాగం అప్రమత్తమైంది.
సూర్యాపేట, మహబూబాబాద్, ఖమ్మం జిల్లాల్లో ప్రస్తుతం ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షాలు కురుస్తుండగా, ఈ పరిస్థితి మరో రెండు గంటల పాటు కొనసాగే అవకాశముంది. అనంతరం భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాకూ వర్షాలు విస్తరించనున్నాయి. ఇక సంగారెడ్డి, వికారాబాద్, రంగారెడ్డి, యాదాద్రి-భువనగిరి, నల్గొండ, జనగామ, సిద్ధిపేట, వరంగల్ జిల్లాల్లో మరికొద్ది గంటల్లో అక్కడక్కడ వర్షాలు ప్రారంభమై, మధ్యాహ్నం తర్వాత మరింత తీవ్రతరం అయ్యే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు. హనుమకొండ, నాగర్కర్నూల్ ప్రాంతాల్లోనూ ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉంది.
రాజధాని హైదరాబాద్లో ఉదయం నుంచి స్వల్పంగా చినుకులు పడుతుండగా.. మధ్యాహ్నం నుంచి రాత్రి వరకు నగరంలో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ నిపుణులు తెలిపారు. ప్రజలు అవసరమైన జాగ్రత్తలు తీసుకుని తమ ప్రయాణాలను ముందుగానే ప్రణాళిక చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
మొత్తంగా ఉత్తర, తూర్పు, మధ్య తెలంగాణ జిల్లాల్లో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు, దక్షిణ తెలంగాణలో అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ హెచ్చరికలు సూచిస్తున్నాయి. ఉరుములు, మెరుపులు సంభవించే అవకాశం ఉన్నందున ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.