 హైదరాబాద్‌లో మొదలైన వాన.. తెలంగాణకు బిగ్‌ అలర్ట్‌ | Telangana Weather LIVE: Heavy Rains to Intensify Hyderabad on Alert | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

హైదరాబాద్‌లో మొదలైన వాన.. తెలంగాణకు బిగ్‌ అలర్ట్‌

Jun 27 2026 10:14 AM | Updated on Jun 27 2026 10:14 AM

Telangana Weather LIVE: Heavy Rains to Intensify Hyderabad on Alert

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: నైరుతి ప్రభావంతో.. తెలంగాణలో మరోసారి వర్షాలు విస్తరించనున్నాయి. జులై మొదటి వారం దాకా విస్తారంగా పడతాయని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేస్తోంది. ఇప్పటికే పలు జిల్లాల్లో ఇప్పటికే జడి వానలు కురుస్తుండగా.. మరికొద్ది గంటల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ పరిశీలకులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇటు హైదరాబాద్‌లోనూ వాన మొదలు కావడంతో అధికార యంత్రాగం అప్రమత్తమైంది. 

సూర్యాపేట, మహబూబాబాద్‌, ఖమ్మం జిల్లాల్లో ప్రస్తుతం ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షాలు కురుస్తుండగా, ఈ పరిస్థితి మరో రెండు గంటల పాటు కొనసాగే అవకాశముంది. అనంతరం భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాకూ వర్షాలు విస్తరించనున్నాయి. ఇక సంగారెడ్డి, వికారాబాద్‌, రంగారెడ్డి, యాదాద్రి-భువనగిరి, నల్గొండ, జనగామ, సిద్ధిపేట, వరంగల్‌ జిల్లాల్లో మరికొద్ది గంటల్లో అక్కడక్కడ వర్షాలు ప్రారంభమై, మధ్యాహ్నం తర్వాత మరింత తీవ్రతరం అయ్యే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు. హనుమకొండ, నాగర్‌కర్నూల్‌ ప్రాంతాల్లోనూ ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉంది.

రాజధాని హైదరాబాద్‌లో ఉదయం నుంచి స్వల్పంగా చినుకులు పడుతుండగా.. మధ్యాహ్నం నుంచి రాత్రి వరకు నగరంలో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ నిపుణులు తెలిపారు. ప్రజలు అవసరమైన జాగ్రత్తలు తీసుకుని తమ ప్రయాణాలను ముందుగానే ప్రణాళిక చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.

మొత్తంగా ఉత్తర, తూర్పు, మధ్య తెలంగాణ జిల్లాల్లో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు, దక్షిణ తెలంగాణలో అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ హెచ్చరికలు సూచిస్తున్నాయి. ఉరుములు, మెరుపులు సంభవించే అవకాశం ఉన్నందున ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో హీరోయిన్ కీర్తి సురేష్ (ఫొటోలు)
photo 2

తిరుమలలో శాస్త్రోక్తంగా ప్రారంభమైన శ్రీవారి జ్యేష్ఠాభిషేకం (ఫొటోలు)
photo 3

‘దీవాన’ సినిమా థ్యాంక్స్‌ మీట్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

నెల్లూరు : ఘనంగా రొట్టెల పండుగ ప్రారంభం (ఫొటోలు)
photo 5

గ్రాండ్‌గా నటి ఖుష్బూ కూతురి పెళ్లి (ఫొటోలు)

Video

View all
Gade Sai Krishna Mother Demands CBI Probe 1
Video_icon

హైకోర్టుకు సాయి కృష్ణ తల్లి.. ఖాకీలపై నమ్మకం లేదు.. సీబీఐకి ఇవ్వండి!
Venezuela Earthquake Death Toll Rises To 920 2
Video_icon

వెనెజువెలాలో మృత్యుఘోష.. 920కి చేరిన మృతుల సంఖ్య
Big Twist In Ketan Agarwal Case In Maharashtra 3
Video_icon

కేతన్ అగర్వాల్ కేసులో బిగ్ ట్విస్ట్..? కొత్త విషయాలు వెలుగులోకి!
Baahubali 3 Loading Prabhas Hint For Fans 4
Video_icon

బాహుబలి -3 లోడింగ్.. ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ కు గుడ్ న్యూస్
Harsha Kumar Sensational Comments On Sai Krishna And Kranthi Kumar Cases 5
Video_icon

సాయి కృష్ణని ఎంత క్రూరంగా చంపారో చూశాడు కనుకనే క్రాంతి కుమార్ ఆ పని చేసాడు
Advertisement
 